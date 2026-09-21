Jammer: deze veelgebruikte streamingdienst stopt mogelijk in Nederland

Kijk je regelmatig naar SkyShowtime? Dan is er minder goed nieuws, want de streamingdienst verdwijnt mogelijk uit Nederland.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

SkyShowtime stopt mogelijk in Nederland

De toekomst van SkyShowtime lijkt onzeker. Comcast en Paramount Skydance, de bedrijven achter de streamingdienst, bekijken namelijk wat ze met SkyShowtime willen doen. Daarbij overwegen ze dus om helemaal te stoppen met de dienst in Europa.

Dat blijkt uit een brief van het bestuur van SkyShowtime die persbureau Reuters heeft ingezien. Daarin staat dat de bedrijven verschillende ‘strategische opties’ onderzoeken. Eén daarvan is het volledig beëindigen van SkyShowtime. Welke andere mogelijkheden nog meer worden bekeken, is niet duidelijk.

Mocht SkyShowtime inderdaad uit Europa verdwijnen, dan betekent dat ook het einde van de streamingdienst in Nederland. Voorlopig is het echter nog niet zover, want er is nog geen definitief besluit genomen.

Veel concurrentie voor SkyShowtime

De reden voor de mogelijke stop is de moordende concurrentie. Volgens het bestuur werkt SkyShowtime in een van de meest competitieve markten binnen de industrie. Het landschap verandert snel en blijft volgens het bedrijf lastig.

SkyShowtime ging in 2022 van start en is inmiddels in 22 Europese markten beschikbaar. Nederland kreeg de dienst datzelfde jaar. Je vindt er films en series van onder meer Universal en Nickelodeon. De dienst kun je daarom een beetje zien als de Europese tegenhanger van Paramount Plus.

Het zou dus een flinke verandering zijn als SkyShowtime na ongeveer vier jaar alweer uit Nederland verdwijnt en ermee stopt. Wat er in dat geval met de films en series op het platform gebeurt, is nog niet bekend.

Wil je alvast wat rondkijken naar een andere streamingdienst voor het geval dat SkyShowtime ook daadwerkelijk stopt? Bekijk hier welke mogelijkheden er nog meer zijn en hoeveel je per maand betaalt.