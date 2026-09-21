Bij de iPhone 18 Pro (Max) is er meer verbeterd bij het scherm dan je op het eerste gezicht ziet. Apple heeft een paar toffe verbeteringen doorgevoerd.

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iPhone 18 Pro (Max) heeft een verbeterd scherm (met een langverwachte upgrade)

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max hebben een opvallende verbetering aan het scherm gekregen. Apple heeft het Dynamic Island namelijk kleiner gemaakt. Dat klinkt misschien als niet zo heel spannend, maar hierdoor houd je nét wat meer scherm over. Daarvoor heeft Apple iets slims gedaan waar al jaren over wordt gesproken.

Face ID verdwijnt deels onder het scherm

Het Dynamic Island zit sinds de iPhone 14 Pro bovenaan het scherm. Hier zitten onder andere de selfiecamera en onderdelen voor Face ID verstopt. Bij de iPhone 18 Pro heeft Apple voor het eerst een belangrijk onderdeel van Face ID onder het scherm geplaatst.

Het gaat om de infraroodcamera die Face ID gebruikt om je gezicht te herkennen. Boven deze camera heeft het scherm een speciale opbouw, zodat infraroodlicht door de pixels heen kan. Bij normaal gebruik zie je hier vrijwel niets van. Face ID blijft ondertussen gewoon werken zoals je gewend bent.

De selfiecamera zit overigens nog niet onder het scherm. Ook andere onderdelen van Face ID zijn nog zichtbaar in het Dynamic Island. Een iPhone met een volledig ononderbroken scherm is het dus nog niet.

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Een kleiner Dynamic Island

Doordat de infraroodcamera niet meer in de uitsparing hoeft te zitten, kon Apple het Dynamic Island kleiner maken. Het eiland is ongeveer een kwart kleiner dan voorheen. Daardoor oogt de bovenkant van het scherm rustiger en zit er meer ruimte tussen het Dynamic Island en bijvoorbeeld de tijd en andere icoontjes.

Apple gebruikt die extra ruimte ook meteen. Het vernieuwde Dynamic Island kan nu drie Live Activiteiten tegelijk laten zien. Denk bijvoorbeeld aan je navigatie, muziek en de stand van een wedstrijd. Voorheen waren dat er maximaal twee.

Schermformaat blijft hetzelfde

Aan het formaat verandert niets. De iPhone 18 Pro heeft opnieuw een 6,3-inch OLED-scherm en de iPhone 18 Pro Max een 6,9-inch display. Ook ProMotion tot 120 Hz, het always-on display en een maximale helderheid buiten van 3000 nits zijn weer aanwezig.

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