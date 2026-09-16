Je AirPods hebben een héél grote update: deze functies krijg je in iOS 27

Met iOS 27 krijgen je AirPods een flinke update – de instellingen zijn veel overzichtelijker en er is een langverwachte functie toegevoegd.

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Als je AirPods gebruikt, weet je dat de instellingen behoorlijk uitgebreid zijn. In iOS 27 heeft Apple het menu eindelijk volledig opnieuw ingedeeld. De verschillende opties staan voortaan overzichtelijk in aparte categorieën, zoals ‘Audio en routing’, ‘Gehoorgezondheid’, ‘Regelaars en gebaren’, ‘Live vertaling (bèta)’, ‘Toegankelijkheid’ en ‘Zoek mijn’.

Ook is er bovenaan een volumeregelaar toegevoegd. Je vindt de instellingen nog steeds gewoon terug in de app Instellingen van je iPhone. Een aparte AirPods-app is er dus niet.

Equalizer

De grootste vernieuwing is waarschijnlijk de equalizer. Daarmee bepaal je voortaan zelf hoe je AirPods klinken. Je kunt afzonderlijk de lage, midden- en hoge tonen aanpassen. Dat is anders dan de bestaande equalizer van Apple Music, want de nieuwe instelling werkt voor alle audio waar je met je AirPods naar luistert.

De functie is beschikbaar op AirPods met een H2-chip, waaronder de AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4, AirPods 5 en AirPods Max 2. Je hebt daarnaast iOS 27 en de nieuwste AirPods-firmware nodig.

Meer functies

Er zijn nog meer verbeteringen: met de AirPods Pro 3 kun je hartslaggegevens tijdens het sporten synchroniseren met fitnessapparaten die GymKit ondersteunen. Ook werkt Nauwkeurig zoeken voor de AirPods Pro 3 voortaan via een Apple Watch. Ook kunnen geschikte AirPods herkennen wanneer iemand je naam zegt. Dat is vooral bedoeld als toegankelijkheidsfunctie voor mensen die slechthorend zijn.

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iOS 27 is inmiddels beschikbaar. De AirPods-functies worden geactiveerd zodra je iPhone én AirPods van de benodigde software zijn voorzien. AirPods-firmware wordt automatisch geïnstalleerd wanneer je oortjes opladen en binnen Bluetooth-bereik van een verbonden Apple-apparaat zijn. Wil je niets missen van alle nieuwe functies die iOS 27 voor je in petto heeft? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!