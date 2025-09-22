watchOS 26.0.1 is uit (maar alleen voor deze Apple Watch)

Apple heeft watchOS 26.0.1 uitgebracht, maar die is niet voor iedereen beschikbaar. Deze Apple Watch moet bijgewerkt worden!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

watchOS 26.0.1

Apple heeft weer een nieuwe softwareversie uitgebracht! Voor de Apple Watch is watchOS 26.0.1 beschikbaar, waarmee Apple nieuwe functies voor de smartwatch activeert. Het gaat om een update voor de Apple Watch Ultra 3, die sinds vrijdag 19 september in de winkels ligt. De geavanceerde Apple Watch beschikt voor het eerst over satellietverbinding, maar deze is nog niet in alle landen geactiveerd.

Met watchOS 26.0.1 rolt Apple de nieuwe functie uit voor gebruikers in Mexico. De softwareversie activeert satellietverbinding op de Apple Watch Ultra 3 in dat land, waardoor de Berichten- en Zoek mijn-app op de smartwatch werkt via satelliet. Het gaat dus om een update die alleen beschikbaar is op de Apple Watch Ultra 3. De tussentijdse update brengt enkel nieuwe functies naar gebruikers in Mexico, in andere landen voert Apple geen veranderingen door.

Satellietverbinding

De Apple Watch Ultra 3 is aangekondigd op dinsdag 9 september en is voorzien van een reeks nieuwe functies. Zo is de accuduur van de Apple Watch verbeterd, is het scherm een slag groter en komt satellietverbinding voor het eerst naar de smartwatch. Met de satellietverbinding ben je altijd bereikbaar via de Apple Watch, ook als je geen toegang hebt tot het mobiele netwerk. In dat geval maakt de Apple Watch Ultra 3 verbinding met een satelliet, om alsnog berichten en je locatie te delen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De satellietverbinding biedt ondersteuning voor het versturen van sms-berichten en noodoproepen. Zo ben je met de Apple Watch Ultra 3 altijd bereikbaar, ook als je hoog in de bergen of op een andere afgelegen plek bent. Met watchOS 26.0.1 kunnen gebruikers in Mexico nu ook aan de slag met de satellietverbinding van de Apple Watch Ultra 3. In Nederland en België was de functie al beschikbaar bij de smartwatch.

Meer over de Apple Watch Ultra 3

Bij de Apple Watch Ultra 3 heeft Apple niet alleen de satellietverbinding geïntroduceerd, ook de mobiele verbinding is verbeterd. Waar de Apple Watch Ultra 2 en eerder nog beperkt waren tot het 4G-netwerk, heeft de derde generatie van de Apple Watch Ultra toegang tot het 5G-netwerk. Zo heb je ook met je Apple Watch een snelle internetverbinding, mits je een e-sim aanschaft voor de smartwatch.

Andere verbeteringen zijn een groter en feller scherm, waardoor de Apple Watch Ultra 3 het grootste display van alle Apple Watches heeft. De accu van de derde generatie Apple Watch Ultra gaat maar liefst tot 42 uur mee bij normaal gebruik, met de energiebesparingsmodus is dat zelfs tot 72 uur. Ben je enthousiast over de Apple Watch Ultra 3 en ben je van plan om een nieuwe smartwatch te halen? Bekijk hier de laagste prijzen van de beste Apple Watch van dit moment: