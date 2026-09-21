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watchOS 27 heeft problemen: deze functie werkt niet op de Apple Watch

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
21 september 2026, 15:22
2 min leestijd
watchOS 27 heeft problemen: deze functie werkt niet op de Apple Watch

Met watchOS 27 is een vervelend probleem naar de Apple Watch gekomen, waardoor een handige functie niet meer werkt. Om deze feature gaat het!

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watchOS 27

Heb je watchOS 27 geïnstalleerd op je Apple Watch? In dat geval heb je er veel nieuwe functies bij gekregen. Met watchOS 27 krijgt het raster met applicaties een andere indeling, komt een nieuw tikgebaar naar de Apple Watch en krijgt de Zoek mijn-app een grote update. Nu blijkt dat met watchOS 27 niet alleen nieuwe functies naar de Apple Watch zijn gekomen, want de softwareversie heeft ook een vervelend probleem.

Apple brengt watchOS 27 uit (en die update is belangrijker dan je denkt)

Apple brengt watchOS 27 uit (en die update is belangrijker dan je denkt)

Lees verder

De Work-out-app van Apple werkt niet meer naar behoren in watchOS 27 bij sommige gebruikers. In de nieuwe softwareversie heeft de applicatie te maken met een probleem bij het vastleggen van trainingen. Bij bepaalde work-outs wordt de gemiddelde snelheid niet meer getoond. Het gaat in ieder geval om problemen bij fietstrainingen, daar blijft de gemiddelde snelheid standaard vasthangen op 0 kilometer per uur. De rest van de training wordt wél naar behoren geregistreerd. Het probleem lijkt niet alle Apple Watches te treffen, mogelijk speelt de softwarefout alleen bij bepaalde uitvoeringen van de smartwatch.

watchOS 27

Softwareproblemen

Voor de Apple Watch is watchOS 27 de grootste update van het jaar. Het is daarom weinig verrassend dat er nu nog softwarefouten opduiken. Een grote update gaat doorgaans gepaard met meer problemen in de software. In de eerstvolgende softwareversie worden die fouten weer verholpen, in oktober brengt Apple de volgende update uit voor de Apple Watch. Het is de verwachting dat de gemiddelde snelheid dan weer klopt in de Work-out-app van Apple.

Andere gegevens worden wel getoond in de Work-out-app, waardoor het de verwachting is dat de gemiddelde snelheid na de update ook bij eerdere trainingen weer klopt. Dit is overigens niet het enige probleem in watchOS 27, zo werkt de nieuwe weergave van applicaties nog niet helemaal naar behoren en missen veel gebruikers een aantal functies. Apple heeft in watchOS 27 afscheid genomen van de Walkietalkie-app en de appkiezer. Deze functies zijn definitief verwijdert van de Apple Watch in watchOS 27.

watchos 27 feature

Meer over watchOS 27

Heb jij watchOS 27 geïnstalleerd op je Apple Watch? Dan is de kans groot dat je Apple Watch te maken heeft met een aantal softwarefouten. De Work-out-app van Apple werkt nog niet naar behoren én meerdere functies zijn verwijderd. Vooral het verwijderen van de appkiezer is een groot gemis. Waar je eerder tweemaal op de Digital Crown kon drukken om snel tussen applicaties te wisselen, heeft Apple de functie in watchOS 27 uitgeschakeld.

Deze 8 Apple Watches krijgen watchOS 27 (en de rest juist níét)

Deze 8 Apple Watches krijgen watchOS 27 (en de rest juist níét)

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Het probleem met de Work-out-app wordt vermoedelijk in de volgende softwareversie van watchOS 27 opgelost. De kans is klein dat de appkiezer en Walkietalkie-app nog terugkeren in een latere update. Twijfel je nog of je watchOS 27 moet installeren? Wacht dan nog even, want de software werkt over een maand weer een stuk beter als Apple een aantal probleemoplossingen heeft doorgevoerd. Wil je meer weten over watchOS 27? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!

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