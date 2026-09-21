Waarom deze nieuwe functie van de Weer-app op je iPhone héél goed van pas komt

Heb je vandaag een paraplu nodig? Of moet je toch een flesje zonnebrand meenemen? De vernieuwde Weer-app van iOS 27 is een stuk duidelijker geworden.

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Vernieuwde Weer-app vertelt wat je moet weten

De Weer-app staat waarschijnlijk niet bovenaan je lijstje met spannende iPhone-apps. Toch is het een app die je vaak even opent voordat je de deur uitgaat. Apple heeft met iOS 27 de Weer-app uitgebreid met een handige functie die de belangrijkste weersinformatie meteen voor je op een rij zet.

Meer informatie over regen en wind

Apple heeft nieuwe tabbladen toegevoegd voor ‘Weertype’, ‘Neerslag’ en ‘Wind’. Daarmee kun je snel wisselen tussen verschillende soorten weersinformatie.

Bij Neerslag zie je bijvoorbeeld uitgebreider wanneer er regen of sneeuw wordt verwacht. Het onderdeel Wind laat juist duidelijker zien hoe hard het op verschillende momenten van de dag gaat waaien. Ook kun je via deze onderdelen verwachtingen voor de komende dagen bekijken.

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Nu met een nog grotere widget

Gebruik je de Weer-widget op het beginscherm? Ook daar heeft Apple iets nieuws voor. Met iOS 27 is er een vierde, extra grote versie van de widget bijgekomen. Die neemt een hele pagina van je beginscherm in beslag. De veranderingen zijn misschien niet zo spectaculair als een compleet nieuw ontwerp, maar ze maken de Weer-app wel praktischer.

Weer-app met landschapsmodus

Het leuke is dat de app nu (weer) ondersteuning heeft voor landschapsweergave. Dat betekent dat je je telefoon op z’n kant kunt houden en de app breed over het scherm te zien krijgt, wat vooral bij grafieken een beter overzicht geeft.

Meer over iOS 27

Sinds september kun je iOS 27 installeren op de iPhone. Maar Apple werkt achter de schermen al aan verschillende updates. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!