Bestel de nieuwe iPhone 18 Pro nu bij Odido met €100 extra inruilvoordeel

Bekijk actie

Waarom deze nieuwe functie van de Weer-app op je iPhone héél goed van pas komt

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
21 september 2026, 17:07
2 min leestijd
Waarom deze nieuwe functie van de Weer-app op je iPhone héél goed van pas komt

Heb je vandaag een paraplu nodig? Of moet je toch een flesje zonnebrand meenemen? De vernieuwde Weer-app van iOS 27 is een stuk duidelijker geworden.

Lees verder na de advertentie.

Vernieuwde Weer-app vertelt wat je moet weten

De Weer-app staat waarschijnlijk niet bovenaan je lijstje met spannende iPhone-apps. Toch is het een app die je vaak even opent voordat je de deur uitgaat. Apple heeft met iOS 27 de Weer-app uitgebreid met een handige functie die de belangrijkste weersinformatie meteen voor je op een rij zet.

Meer informatie over regen en wind

Apple heeft nieuwe tabbladen toegevoegd voor ‘Weertype’, ‘Neerslag’ en ‘Wind’. Daarmee kun je snel wisselen tussen verschillende soorten weersinformatie.

weer app widget

Bij Neerslag zie je bijvoorbeeld uitgebreider wanneer er regen of sneeuw wordt verwacht. Het onderdeel Wind laat juist duidelijker zien hoe hard het op verschillende momenten van de dag gaat waaien. Ook kun je via deze onderdelen verwachtingen voor de komende dagen bekijken.

Nu met een nog grotere widget

Gebruik je de Weer-widget op het beginscherm? Ook daar heeft Apple iets nieuws voor. Met iOS 27 is er een vierde, extra grote versie van de widget bijgekomen. Die neemt een hele pagina van je beginscherm in beslag. De veranderingen zijn misschien niet zo spectaculair als een compleet nieuw ontwerp, maar ze maken de Weer-app wel praktischer.

Weer-app met landschapsmodus

Het leuke is dat de app nu (weer) ondersteuning heeft voor landschapsweergave. Dat betekent dat je je telefoon op z’n kant kunt houden en de app breed over het scherm te zien krijgt, wat vooral bij grafieken een beter overzicht geeft.

weer app ios 27 landscape

Meer over iOS 27

Sinds september kun je iOS 27 installeren op de iPhone. Maar Apple werkt achter de schermen al aan verschillende updates. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software iOS 27

Bekijk ook

iOS 27 zorgt voor problemen: iPhones lopen tijdelijk helemaal vast

iOS 27 zorgt voor problemen: iPhones lopen tijdelijk helemaal vast

18 september 2026

iOS 27.2 bèta 1 is uit – en dat is een verrassende update voor de iPhone

iOS 27.2 bèta 1 is uit – en dat is een verrassende update voor de iPhone

17 september 2026

Je iPhone is véél beter geworden: deze 5 functies van iOS 27 wil je direct proberen

Je iPhone is véél beter geworden: deze 5 functies van iOS 27 wil je direct proberen

16 september 2026

Apple Kaarten heeft een grote update gekregen – en dat merk je meteen

Apple Kaarten heeft een grote update gekregen – en dat merk je meteen

15 september 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren