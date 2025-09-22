Nieuw! iPhone 17 met tot €337 voordeel

Bekijk actie

Deze fout in iOS 26 zorgt ervoor dat jij je verslaapt (en zo los je het op)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
22 september 2025, 11:01
2 min leestijd
Deze fout in iOS 26 zorgt ervoor dat jij je verslaapt (en zo los je het op)

Sinds iOS 26 is er een klein probleempje waardoor de wekker van je iPhone opeens een stuk zachter kan staan. Zo zet je het weer goed.

Lees verder na de advertentie.

Deze fout in iOS 26 zorgt ervoor dat jij je verslaapt (en zo los je het op)

Gebruik jij je iPhone ook dagelijks als wekker? Dan moet je even iets checken. Bij sommige iPhones met iOS 26 staat het wekkergeluid opeens een stuk zachter ingesteld. En dat wil je natuurlijk niet, omdat je dan kans loopt je te verslapen.

beltoon en meldingen volume instellen

Je zou verwachten dat je het volume kunt aanpassen in de Klok-app, maar daar zit de optie niet. Geen nood. Wij laten je zien hoe je kunt checken hoe luid je wekker staat ingesteld. En hoe je het kunt aanpassen.

Om het volume te wijzigen volg je onderstaande stappen:

Volume van je wekker instellen en aanpassen op je iPhone

  1. Open de app ‘Instellingen’;

  2. Scrol naar beneden en tik op ‘Horen en voelen’;

  3. Pas het volume aan onder ‘Beltoon en meldingen’.

Als je de instelling ‘Wijzig met knoppen’ aan hebt staan, kun je het volume van de wekker op de iphone ook veranderen met de volume-knoppen aan de zijkant.

iOS 26 in het kort

Apple kwam in 2024 met iOS 18, in 2023 iOS 17 en in 2022 iOS 16. Maar het bedrijf heeft er dit jaar voor gekozen om af te wijken van de gebruikelijke nummering van het iPhone-besturingssysteem. In plaats van iOS 19 heeft Apple namelijk iOS 26 aangekondigd. Dit hebben ze ook gedaan voor watchOS, macOS, tvOS en visionOS.

ios 26 rc

De nieuwe naamgeving is niet de enige grote verandering in de software dit jaar. Apple heeft een vernieuwd en uniform design voor alle besturingssystemen, genaamd Liquid Glass. Dit nieuwe ontwerp is gebaseerd op visionOS, het besturingssysteem voor de Apple Vision Pro. Je ziet daarom veel meer transparante kaders en glazen elementen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van de hard- en software die Apple uitbrengt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer

Bekijk ook

3 Spotify-functies die je beter kunt uitschakelen (op deze manier)

3 Spotify-functies die je beter kunt uitschakelen (op deze manier)

Vandaag 18:32

iOS 26 geïnstalleerd? Dan moet je 5 functies gelijk uitschakelen!

iOS 26 geïnstalleerd? Dan moet je 5 functies gelijk uitschakelen!

19 september 2025

Slaapdetectie inschakelen op je AirPods: hier vind je de verborgen functie

Slaapdetectie inschakelen op je AirPods: hier vind je de verborgen functie

18 september 2025

5 WhatsApp-functies die je moet aanzetten (voor je eigen veiligheid)

5 WhatsApp-functies die je moet aanzetten (voor je eigen veiligheid)

17 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren