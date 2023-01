Nieuwe iPhone-functies en MacBook Pro (iPhone-nieuws #3)

iOS 16.3 komt eraan en een nieuwe MacBook en HomePod. Dit is het grootste Apple- en iPhone-nieuws van de week.

Het is weer tijd voor een nieuwe iPhone-update. iOS 16.3 RC (Release Candidate) is de nieuwste versie van het besturingssysteem van Apple voor de iPhone. Deze update bevat verschillende nieuwe functies en verbeteringen.

De RC-versie is de laatste versie voor de officiële release. Na het verschijnen van de RC duurt het doorgaans minder dan een week voordat de echte versie komt

Apple kondigde afgelopen week een nieuwe MacBook Pro aan. De beste Apple-laptop komt in twee formaten (14 en 16 inch) en is uitgerust met de gigantisch snelle M2 Pro- en M2 Max-chips.

Deze chips zijn gemaakt voor professionele gebruikers, zoals softwareontwikkelaars en muzikanten. Ook kan de nieuwe MacBook Pro overweg met Wifi 6E en daardoor snellere internetsnelheden halen.

Ook nieuw: de HomePod 2023. Apples nieuwste slimme speaker is verkrijgbaar in twee kleuren (wit en middernacht) en is uitgerust met een S7-chip. Hierdoor werkt Siri bijvoorbeeld een stuk sneller.

Verder kan de nieuwe HomePod beter ruimtes inschatten. Hierdoor weet ‘ie bijvoorbeeld of het geluid tegen de muren kaatst (of niet). Vervolgens worden de geluidsinstellingen hierop aangepast.

Tot slot kondigde Apple afgelopen week ook de Mac mini 2023 aan. Deze kleine desktopcomputer heeft ontzettend snelle hardware en is helemaal naar eigen smaak te personaliseren.

Zo heeft de nieuwe Mac mini een M2 Pro-processor en kun je dankzij de vier Thunderbolt 4-poorten genoeg apparaten aansluiten. De Apple-desktop is per direct te bestellen.

De nieuwe MacBook Pro-laptops hebben indrukwekkende specificaties, maar daar staan flinke prijskaartjes tegenover. Zo is het instapmodel 200 euro duurder geworden (ten opzichte van de MacBook Pro 2021).

Kies je voor een 16 inch-model, dan is de prijsstijging zelfs 300 euro. Dat is een flink verschil, helemaal als je bedenkt dat het vorige model (uit 2021) nu juist in prijs is verlaagd.

Het blijft een eindeloze discussie: welke telefoon heeft het snelste internet? Netwerkspecialist Ookla maakt nu een einde aan dit dispuut, het bedrijf heeft namelijk met een speedtest de internetsnelheid van een aantal telefoons getest.

Verschillende toestellen van Apple, Samsung en Xiaomi zijn meegenomen in de test.

