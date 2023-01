iOS 16.3 RC is uit: wat is er nieuw en wanneer is de echte release?

De officiële release van iOS 16.3 komt er nu wel heel snel aan, want de release candidate is verschenen. Deze functies zitten in iOS 16.3 RC!

iOS 16.3 RC is uit: officiële release komt er snel aan

Het is weer tijd voor een nieuwe update. iOS 16.3 RC (Release Candidate) is de nieuwste versie van het besturingssysteem van Apple voor de iPhone. Deze update bevat verschillende nieuwe functies en verbeteringen. De RC-versie is de laatste versie voor de officiële release. Na het verschijnen van de RC duurt het doorgaans minder dan een week voordat de echte versie komt

Nieuwe functies en bugfixes

De update van iOS 16.3 RC richt zich vooral op probleemoplossingen en iets minder op nieuwe functies. Toch zitten er een aantal interessante features in.

Nieuwe Handoff-melding voor de nieuwe HomePod;

De opties om fysieke beveiligingssleutels toe te voegen;

De instellingen van SOS-noodmelding zijn aangepast;

Ondersteuning voor de HomePod (tweede generatie);

Probleem opgelost bij FreeForm tijdens het tekenen;

Bugfixes voor Siri tijdens CarPlay en het afspelen van muziek;

Nieuwe achtergrond ter viering van Black History Month (BHM).

Geavanceerde gegevensbescherming

De functie Geavanceerde gegevensbescherming is nu beschikbaar. Hiermee worden je gegevens in iCloud versleuteld met end-to-end-encryptie. Door deze beveiliging kunnen alleen de zender en ontvanger de gegevens lezen.

Hiermee wordt je informatie in de iCloud beter beschermd. Zelfs wanneer er gegevens gelekt worden tijdens een hack van iCloud. Je moet voor het gebruik van deze functie wel een herstelmethode instellen, om altijd toegang tot je account te kunnen krijgen. Als je ooit de toegang tot je account kwijtraakt kan Apple je ook niet meer helpen (want de gegevens zijn dan versleuteld).

Veel iPhone 14-bezitters hadden problemen met hun display. De horizontale strepen op de iPhone 14 kwamen tevoorschijn wanneer het scherm uit de stand-by werd gehaald. Het waren vooral gele of groene strepen, maar de hoeveelheid en de positie verschilde wel. Dit probleem is nu opgelost met de release van iOS 16.3 RC.

Wanneer is de officiële release van iOS 16.3

Als de RC-versie van iOS 16.3 is verschenen duurt het niet heel lang meer voordat de officiële versie verschijnt. Sterker nog, waarschijnlijk kun je dinsdag 24 januari tegen de avond met de échte release van iOS 16.3 aan de slag. Eventjes geduld dus!

