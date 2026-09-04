De iPhone Ultra krijgt 3 grote voordelen, maar er is ook een nadeel

De eerste vouwbare iPhone, de Ultra, komt er nu echt bijna aan: het toestel heeft 3 grote voordelen, maar levert op één belangrijk punt in.

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iPhone Ultra: 3 voordelen, maar ook een nadeel

Apple presenteert de iPhone Ultra waarschijnlijk tijdens het ‘Surprise and shine‘-event op 9 september. Dit zijn de 3 grote voordelen die we van dit toestel verwachten.

1. Veel scherm

De iPhone Ultra krijgt waarschijnlijk een 5,5-inch scherm aan de buitenkant en een veel groter 7,8-inch scherm aan de binnenkant – dat is duidelijk een van de voordelen. Opengeklapt heb je namelijk bijna het formaat van een kleine tablet. Dat maakt de iPhone Ultra vooral interessant voor mensen die onderweg veel lezen, video’s kijken of meerdere apps tegelijk gebruiken.

Apple zou bovendien speciale software voor het grote scherm ontwikkelen. In iOS 27 kunnen apps zich aanpassen aan het grotere display en wordt multitasken met twee apps naast elkaar mogelijk. Ook bestanden verslepen tussen apps moet eenvoudiger worden.

2. Dunner dan je denkt

Een van de opvallendste voordelen van de iPhone Ultra is natuurlijk het ontwerp. Ondanks het ingewikkelde vouwmechanisme zou de Ultra volgens geruchten toch nog bijzonder dun worden. Volgens de huidige informatie is het toestel opengevouwen slechts zo’n 4,5 millimeter dik. Daarmee is hij dunner dan de iPhone Air (5,6 mm) en zelfs dunner dan de huidige iPad Pro (5,1 mm). Het speciale Liquid Metal-scharnier moet er daarnaast voor zorgen dat de vouw in het scherm nauwelijks nog zichtbaar is.

3. Grote batterij

Ook op het gebied van batterijduur heeft de Ultra een belangrijk voordeel. De smartphone krijgt naar verwachting een grote batterij die over twee delen van de behuizing wordt verdeeld.

Recente berichten spreken over een capaciteit van ongeveer 4883 mAh. Dat is flink voor een vouwbare smartphone en moet ervoor zorgen dat het grote scherm niet meteen voor een lege accu zorgt. Toch is de batterij niet groter dan die van de iPhone 18 Pro Max. Dat model zou volgens recente informatie zelfs rond 5.567 mAh uitkomen.

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Dit is het nadeel

Naast de voordelen van de Ultra kun je de verwachte prijs van meer dan 2000 euro natuurlijk een nadeel noemen, maar dat nadeel bedoelen we niet. De iPhone Ultra krijgt volgens de huidige geruchten namelijk maar twee camera’s aan de achterkant: een 48-megapixel hoofdcamera en een 48-megapixel ultragroothoekcamera. Een telelens ontbreekt ten enenmale. Dat betekent dat je bij het inzoomen veel minder mogelijkheden hebt dan bij de iPhone 18 Pro en Pro Max. Opvallend, want de Ultra wordt waarschijnlijk de duurste iPhone ooit.

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