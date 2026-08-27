iOS 27 brengt straks mogelijk nieuwe functies naar je iPhone, maar er is meer. Ook de Apple TV 4K en de HomePod lijken flinke updates te krijgen!

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iOS 27 verklapt: deze Apple-apparaten worden binnenkort véél beter

Apple lijkt met iOS 27 niet alleen de iPhone slimmer te maken. Uit de bètaversie van het besturingssysteem blijkt dat de Apple TV 4K en HomePod grote verbeteringen gaan krijgen. Vooral nieuwe AI-functies lijken daarbij een belangrijke rol te spelen.

Apple werkt al langer aan slimmere functies voor verschillende apparaten. Met iOS 27 lijkt het bedrijf eindelijk grote stappen te gaan zetten. Hoewel Apple zelf nog niets officieel heeft aangekondigd, zitten er verschillende aanwijzigingen in de bèta- software.

Apple TV 4K krijgt mogelijk een slimme upgrade

De Apple TV 4K lijkt één van de apparaten te zijn die het meest gaat profiteren van de nieuwe functies. In de broncode van iOS 27 zijn aanwijzingen gevonden voor nieuwe mogelijkheden rondom Siri AI. Daarmee zou Siri op de Apple TV veel slimmer kunnen worden dan nu.

Dat betekent dat je straks waarschijnlijk een stuk natuurlijker vragen aan Siri kunt stellen. En dat je daarmee ook betere antwoorden krijgt.

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Ook de HomePod krijgt nieuwe functies

Niet alleen de Apple TV lijkt een update te krijgen. Ook de HomePod wordt genoemd Dat is weer vooral interessant voor Siri, maar dan op de HomePod. Op dit moment is de assistent op de speaker vooral goed voor eenvoudige opdrachten, zoals muziek afspelen of een timer instellen.

Met slimmere AI-functies zou Siri beter moeten worden in het begrijpen van vragen en opdrachten. Daarmee kun je dus ook moeilijkere vragen stellen aan de spraakassistent.

Nieuwe Apple TV op komst

Maar kunnen de huidige apparaten deze nieuwe functies allemaal wel aan? De verwachting is dat sommige AI-mogelijkheden nieuwe hardware nodig hebben. Daarom gaan er geruchten dat Apple ook werkt aan een nieuwe Apple TV 4K en een nieuwe HomePod. Maar of deze apparaten tijdens het event van september worden getoond blijft nog even afwachten.

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