De eerste vouwbare iPhone krijgt waarschijnlijk veel meer dan alleen een speciaal scherm. Dit zijn zeven (nieuwe) functies van de iPhone Ultra!

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Analist verklapt: iPhone Ultra krijgt deze 7 (nieuwe) functies

De iPhone Ultra wordt waarschijnlijk een van de bijzonderste iPhones in jaren. Nieuwe geruchten van doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman verklappen zeven functies die je straks op Apples eerste opvouwbare iPhone kunt verwachten.

1. Twee schermen

Het grootste verschil met een normale iPhone is natuurlijk het opvouwbare scherm. Dichtgeklapt heeft de iPhone Ultra volgens de geruchten een scherm van 5,5 inch. Klap je hem open, dan krijg je een flink groter scherm van 7,8 inch.

2. Bijna geen vouw in het scherm

Bij veel vouwbare telefoons zie je een duidelijke vouw door het midden. Apple probeert die bij de iPhone Ultra zoveel mogelijk weg te werken. Daarvoor gebruikt het bedrijf naar verluidt onder meer een scharnier van Liquid Metal. De vouw verdwijnt waarschijnlijk niet helemaal, maar zou nauwelijks zichtbaar moeten zijn.

3. Dunner dan iedere andere iPhone

Ook opvallend is dat de iPhone Ultra bijzonder dun wordt. Opengeklapt zou hij slechts 4,5 millimeter dik zijn. Dichtgeklapt komt dat uit op ongeveer 9 tot 9,5 millimeter.

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4. Twee apps tegelijk gebruiken

Het grote scherm krijgt ook handige softwarefuncties. Met iOS 27 kun je bijvoorbeeld twee apps naast elkaar openen, vergelijkbaar met een iPad. Volgens Mark Gurman kun je bovendien bestanden en andere informatie van de ene naar de andere app slepen.

5. Touch ID keert terug

Face ID lijkt juist te verdwijnen. In de dunne behuizing zou niet genoeg plek zijn voor de benodigde onderdelen. Daarom krijgt de iPhone Ultra naar verwachting Touch ID in de knop aan de zijkant, net zoals bij sommige iPads.

6. Een nieuwe A20 Pro-chip

Binnenin zit volgens de geruchten Apples nieuwste Pro-chip. Waarschijnlijk zelfs de A20 Pro, die gemaakt wordt met een 2nm-proces. Hierdoor moet de chip zowel sneller als zuiniger worden.

7. Toch gewoon MagSafe

Goed nieuws als je MagSafe-accessoires gebruikt, want de iPhone Ultra krijgt volgens Gurman gewoon ingebouwde magneten. Je kunt dus accessoires en opladers magnetisch aan de achterkant vastmaken.

De iPhone Ultra wordt daarmee een behoorlijk bijzondere iPhone, maar waarschijnlijk ook een erg dure. Gurman verwacht nog altijd een vanafprijs van meer dan 2000 dollar. Apple heeft de genoemde functies en prijs zelf nog niet officieel bevestigd.

Op 9 september gaat de keynote van Apple van start en weten we waarschijnlijk mee. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!