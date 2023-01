Apple lanceert HomePod 2023: zo ziet de slimme speaker eruit

Apple heeft vandaag de tweede generatie HomePod aangekondigd. Hoe ziet de HomePod 2023 eruit? Check de nieuwe speaker hier!

HomePod 2023 gelanceerd door Apple

Apple heeft vandaag de tweede generatie van de HomePod gelanceerd. De slimme speaker werd voor het eerst uitgebracht in 2018, maar werd in 2021 weer uit de verkoop gehaald. Nu komt Apple dus eindelijk met een opvolger, de HomePod 2023. En het goede nieuws: de slimme speaker komt dit jaar voor het eerst naar Nederland.

Zo ziet de nieuwe HomePod eruit

De nieuwe HomePod is verkrijgbaar in twee kleuren: wit en middernacht. De HomePod verschilt weinig van de eerste generatie, maar heeft aan de bovenzijde een touchscreen gekregen waar je het volume van de speaker mee kan regelen. De HomePod is zowel met je iPhone als met spraakbediening makkelijk te bedienen.

De HomePod 2023 is voorzien van de S7-chip. Hiermee moet bijvoorbeeld Siri een stuk beter gaan werken. De speaker is daarnaast voorzien van een grote 4-inch woofer en losse tweeters rondom. Dit is onveranderd ten opzichte van de eerste generatie HomePod.

De HomePod maakt gebruik van technologie waarmee de ruimte wordt ingeschat, zodat de speaker weet of het geluid tegen de muren kaatst of niet. De speaker past het geluid automatisch aan op de positie, zodat je kan genieten van het beste geluid. Wil je een bioscoopervaring? Twee HomePods creëren samen indrukwekkend stereogeluid, zeker met de nieuwe ondersteuning voor ruimtelijke audio.

Bedien je slimme huis met Siri en de HomePod

De HomePod 2023 is gemakkelijk te bedienen met Siri. De HomePod herkent tot zes verschillende stemmen, dus elk gezinslid kan naar persoonlijke afspeellijsten luisteren, om herinneringen vragen en Agenda-activiteiten inplannen. Ben je je telefoon thuis kwijt? Geen zorgen, met ‘Zoek mijn’ op de HomePod kan je Apple devices die je kwijt bent gemakkelijk terugvinden door een geluid af te spelen.

De HomePod werkt daarnaast samen met de nieuwe Woning-app, waardoor het mogelijk is om je slimme huis te bedienen met de nieuwe HomePod. Je kan je gordijnen opendoen, je lampen aan en uit doen of zelfs je intercom bedienen met de slimme speaker. Met de nieuwe ingebouwde temperatuur- en vochtigheidssensor geeft de HomePod je bovendien meer informatie over je woning.

Zoveel gaat de HomePod 2023 kosten

De nieuwe HomePod is aan de prijzige kant: voor 349 euro heb je de slimme speaker in huis. Kan jij niet wachten op de slimme speaker? Je kan de HomePod 2023 nu alvast pre-orderen, vanaf 3 februari is de HomePod verkrijgbaar. Nog even geduld dus! Pre-orderen kan hier:

