iPhone Ultra: dit zijn de laatste geruchten over Apple’s vouwbare iPhone voor het Apple event

De iPhone Ultra wordt dé verrassing van het aankomende Apple-event. Deze geruchten verklappen wat je kunt verwachten van Apple’s eerste vouwbare iPhone!

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iPhone Ultra: dit zijn de laatste geruchten over Apple’s vouwbare iPhone

Apple houdt op woensdag 9 september zijn grote ‘Surprise and Shine’-event. Daar wordt naast de iPhone 18 Pro ook de eerste vouwbare iPhone van Apple verwacht. Nu het Apple-event dichterbij komt, verschijnen er steeds meer details over deze iPhone Ultra. Dit zijn de laatste geruchten!

1. Vouwen zonder een te zichtbare vouwlijn

Een belangrijk punt bij vouwbare smartphones is de vouwlijn in het scherm. Eerder gingen er geruchten dat Apple deze lijn helemaal onzichtbaar zou maken. Dat lijkt toch niet helemaal te lukken. Volgens de nieuwste informatie is de vouwlijn wel klein en nauwelijks zichtbaar, maar hij verdwijnt dus niet helemaal.

Apple werkt met iOS 27 ondertussen aan software die beter past bij een vouwbaar scherm. Apps moeten makkelijker van formaat kunnen veranderen en zich aanpassen aan verschillende schermgroottes. Ook worden functies verwacht waarmee je meerdere apps naast elkaar kunt gebruiken.

2. Geen Face ID, wel Touch ID

De iPhone Ultra wordt bovendien opvallend dun. Uitgeklapt zou het toestel slechts 4,5 millimeter dik zijn. Daardoor is er volgens de geruchten geen ruimte voor de onderdelen die nodig zijn voor Face ID. Apple kiest daarom waarschijnlijk voor Touch ID in de zijknop. De volumeknoppen komen dan boven op het toestel.

3. Twee camera’s en een A20 Pro-chip

Aan de achterkant worden twee camera’s verwacht. Dit zijn een gewone groothoekcamera en een ultragroothoekcamera. Ook zou de vouwbare iPhone dezelfde A20 Pro-chip krijgen als de iPhone 18 Pro-modellen.

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4. Ondersteuning voor MagSafe

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman verwacht dat de iPhone Ultra ondersteuning heeft voor MagSafe. Dat betekent dat je alle accessoires gewoon kunt gebruiken bij de vouwbare iPhone.

5. Dit gaat de iPhone Ultra waarschijnlijk kosten

Goedkoop wordt Apple’s eerste vouwbare iPhone niet. De prijs zou zo rond de 2000 tot 2200 dollar gaan worden. En het duurste model zal volgens de geruchten zelfs rond de 3000 dollar kosten.

Wanneer je hem precies kunt kopen, is nog niet helemaal zeker. Volgens Gurman zou het verrassend zijn als de iPhone Ultra niet tegelijk met de iPhone 18 Pro verschijnt, of vlak daarna. Maar geruchten zeggen ook dat de iPhone Ultra eerst alleen in Amerika te koop is. En dat zou natuurlijk erg jammer zijn.

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