Apple geeft het scherm van de iPhone 18 Pro een opfrisbeurt. Het display wordt zuiniger en krijgt een opvallende verandering.

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Het scherm van de iPhone 18 Pro (Max) krijgt twee verbeteringen, dit zijn ze

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max krijgen waarschijnlijk geen groter scherm dan hun voorgangers. Toch verandert er wel degelijk iets aan het display. Volgens nieuwe geruchten voert Apple namelijk twee belangrijke verbeteringen door.

1. Scherm wordt zuiniger (en ondersteunt LTPO+)

De eerste verbetering zit vooral aan de binnenkant van het scherm. Apple gaat bij de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max volgens geruchten overstappen op LTPO+. Dat is een verbeterde versie van de LTPO-techniek die Apple nu al gebruikt.

LTPO zorgt er onder meer voor dat het scherm zijn verversingssnelheid kan aanpassen. Dat is belangrijk voor functies als ProMotion en het always on-scherm. Met LTPO+ moet het display nog slimmer omgaan z’n energie. Daardoor verbruikt het scherm minder stroom, wat uiteindelijk gunstiger kan zijn voor de batterijduur.

Er is nog een voordeel. LTPO+ kan het scherm sneller en nauwkeuriger aanpassen aan de omstandigheden. Hierdoor zou het beeld bijvoorbeeld minder kunnen flikkeren wanneer je de iPhone in een donkere omgeving gebruikt. Het scherm moet zo niet alleen zuiniger, maar ook weer wat prettiger in gebruik worden.

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2. Dynamic Island wordt kleiner

De tweede verbetering zie je waarschijnlijk wél meteen. Het Dynamic Island wordt naar verwachting kleiner op de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Volgens de geruchten wordt de uitsparing ongeveer 35 procent kleiner dan bij de iPhone 17 Pro.

Daardoor krijg je iets meer bruikbare schermruimte. Helemaal verdwijnen doet de Dynamic Island dus nog niet, maar Apple zet wel een stap richting een iPhone-scherm zonder grote uitsparing.

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