iPhone-winactie: doe mee en win dé nieuwe iPhone van 2022

De nieuwe iPhones komen eraan en vaste lezers weten wat dat betekent: het is weer tijd voor de grootste winactie van het jaar! Je kunt bij iPhoned de iPhone van 2022 winnen, gesponsord door Mobiel.nl. In dit artikel leggen we uit hoe.

Samen met Mobiel.nl geven we de nieuwste iPhone weg!

Als je iPhoned al een tijdje volgt, weet je dat we dol zijn op winacties. Ook dit jaar geven we weer de nieuwe iPhone weg aan een gelukkige lezer! Het gaat om de opvolger van de iPhone 13, oftewel de gloednieuwe iPhone van 2022. En de kleur mag je zelf kiezen! Deze winactie doen we in samenwerking met Mobiel.nl, die de nieuwe iPhone sponsort voor ons. Wil je de iPhone 14 jaar na de eerste lancering in Nederland winnen? Doe dan vooral mee!

De iPhone 2022 winnen? Zo doe je mee!

De iPhone van 2022, volgens onze geruchten gaat die iPhone 14 heten, krijgt uiteraard weer krachtigere hardware en ook de camera is naar een hoger niveau getild! Wil jij de iPhone 2022 winnen? Meedoen met de winactie is heel gemakkelijk. Vul simpelweg onderstaand formulier in om kans te maken op de nieuwste iPhone. Het is helemaal gratis en in een paar seconden gepiept.

Wanneer weet ik of ik gewonnen heb?

Nadat dat de nieuwe iPhone officieel door Apple aangekondigd is, maken wij de winnaar bekend. Dit gebeurt volledig willekeurig. Uit alle deelnemers wordt één gelukkige gekozen. Vervolgens nemen we contact op met diegene om de iPhone af te leveren.

Namens de hele iPhoned-redactie en Mobiel.nl: bedankt voor het lezen en veel succes met de winactie! In aanloop naar de officiële aankondiging houden we je natuurlijk op de hoogte van alle geruchten. En zodra de nieuwe iPhones officieel zijn, gaan we er natuurlijk uitgebreid mee aan de slag in reviews.

Meer verwachtingen voor de iPhone 14

Wat zijn dan de verwachtingen rondom die vermeende iPhone 14? Volgens geruchten krijgt die een verbeterde versie van de A15-chip uit de huidige iPhones en meer werkgeheugen. Bij de camera zou het kunnen dat er macrofotografie mogelijk gaat worden, net als bij de iPhone 13 Pro van nu. Ook lijkt er een nieuwe paarse kleuroptie aan te komen.

