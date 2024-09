iPhone 16-event round-up: dit zijn de belangrijkste aankondigingen!

In deze iPhone 16-event round-up praten we je helemaal bij over alle producten die Apple heeft aangekondigd.

iPhone 16-event round-up

Apple heeft naast een hele serie nieuwe iPhones nog meer apparaten gepresenteerd, waaronder nieuwe AirPods en de Apple Watch Series 10. In deze iPhone 16-event round-up zetten we alle nieuwe producten voor je op een rij!

iPhone 16 en iPhone 16 Plus

De iPhone 16 en iPhone 16 Plus zijn 6,1 en 6,7 inch groot en beschikbaar in de kleuren Wit, Zwart, Blauw, Blauwgroen en Roze. De opslagcapaciteit begint bij 128 GB, maar je kunt ook kiezen voor 256 of 512 GB. Verder hebben beide iPhones een USB C-aansluiting en is de batterij iets groter geworden.

De iPhone 16 en de iPhone 16 Plus hebben een actieknop waar je zelf een functie aan kunt toewijzen en een Cameraregelaar. Daar druk je zachtjes op om scherp te stellen, harder om daadwerkelijk een foto te maken en je veegt erover om in of uit te zoomen. De camera van de nieuwe iPhones is ook verbeterd en beide toestellen zijn voorzien van de A18-chip en meer werkgeheugen. Dit is gedaan om ondersteuning voor Apple Intelligence te realiseren.

iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max

De nieuwe Pro-modellen zijn allebei groter geworden. De iPhone 16 Pro Max is nu 6,9 inch groot (bij de iPhone 15 Pro Max was dit nog 6,7 inch). De iPhone 16 Pro is van 6,1 inch naar 6,3 inch gegaan. De nieuwe kleur Desert titanium vervangt Blauw titanium van de iPhone 15 Pro-serie. De andere kleuren zijn Wit titanium, Zwart titanium en Grijs titanium. Beide toestellen draaien op de A18 Pro-chip en zijn daardoor 15 tot 20 procent sneller dan hun voorgangers.

De ultragroothoeklens had tot nu toe altijd een 12-megapixelcamera, maar bij de iPhone 16 Pro (Max) wordt dat nu een 48-megapixelcamera. Met de iPhone 15 Pro (Max) kon je al Ruimtelijke Video’s maken, maar nu is het ook mogelijk om Ruimtelijke Foto’s te maken. Bovendien is er een nieuwe op 4K-resolutie (120 fps). De cameraregelaar die we bij de iPhone 16 (Plus) noemden, zien we ook terug op de Pro-modellen.

Apple Watch Series 10

Ook in deze iPhone 16-event round-up: de Apple Watch Series 10. Deze nieuwe Apple Watch is niet alleen groter, maar heeft ook een veel dunner ontwerp. Hij is namelijk maar 9,7 mm dik (10 procent dunner dan de Series 9). De behuizing is gemaakt van een aluminiumlegering en komt in de kleuren Gitzwart, Roségoud en Zilver. De achterkant is ook van metaal. Daarnaast is er een hoogglans titaniumversie, verkrijgbaar in Naturel, Goud en Leisteen. Bovendien heb je keuze uit de groottes 42 mm en 46 mm.

De nieuwe Apple Watch heeft een verbeterde waterdichtheid en is nu geschikt voor snelle watersporten tot zo’n 6 meter (20 feet) diep. Daarnaast is er nu slaapapneu-detectie, een functie die ook naar de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 komt. Ook heeft de Apple Watch Series 10 een nieuwe sensor die de water­temperatuur meet. Handig om te weten voordat je gaat zwemmen. Hetzelfde geldt voor de nieuwe dieptesensor op de Series 10.

Apple Watch Ultra 2

De Apple Watch Ultra 2 is natuurlijk niet nieuw, maar Apple heeft wel een nieuwe versie gepresenteerd. Het gaat om een donkere titaniumvariant die de naam Satijnzwart heeft meegekregen. Afgezien van het design is er niets veranderd aan deze Apple Watch Ultra 2, maar hij ziet er wel strak uit!

AirPods 4

We sluiten deze iPhone 16-event round-up af met de AirPods 4. De nieuwe versie van de reguliere AirPods is voor het eerst voorzien van ruisonderdrukking. Deze functie was tot nu toe exclusief voor de AirPods Pro. Bij het ontwerp van de AirPods 4 heeft Apple weinig veranderingen doorgevoerd. De oortjes zien er vrijwel hetzelfde uit als de AirPods 3. Het ontwerp van de oplaadcase is ook vrijwel ongewijzigd, maar ze hebben nu wel een USB C-aansluiting. Ook kun je de de case nu opladen met je Apple Watch-lader.

Apple heeft de AirPods dit jaar voor het eerst in twee uitvoeringen uitgebracht. De AirPods 4 beschikken dus over geavanceerde functies als ruisonderdrukking en een verbeterde oplaadcase, maar hebben wel een hogere prijs. Daarnaast heeft Apple de goedkopere AirPods uitgebracht, die veel goedkoper zijn. Deze oortjes lijken vooral op de AirPods 3 en hebben geen ruisonderdrukking.

Naast de AirPods 4 heeft Apple ook een nieuwe versie van de AirPods Max uitgebracht. De koptelefoon is nu beschikbaar met een USB C-poort, zodat je nog maar één kabel nodig hebt om je AirPods, iPhone, iPad en MacBook op te laden. De AirPods Max is nu verkrijgbaar in de kleuren Blauw, Paars, Middernacht, Sterrenlicht en Oranje.

Conclusie: iPhone 16-event round-up

Apple heeft dus vier nieuwe iPhones gepresenteerd (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max), twee Apple Watches (Apple Watch Series 10 en een nieuwe versie van de Apple Watch Ultra 2), twee versies AirPods 4 (met en zonder ruisonderdrukking) en een nieuwe versie van de AirPods Max.

Wil je de presentatie ‘It’s Glowtime‘ van Apple nog graag terugkijken, dan kan dat hieronder: