Apple Watch Ultra 2 is vernieuwd (met deze grote verandering)

Apple heeft een vernieuwde versie van de Apple Watch Ultra 2 uitgebracht! Er zijn een aantal kleine veranderingen doorgevoerd. Dit is er veranderd!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Ultra 2 vernieuwd

Er is een nieuwe versie van de Apple Watch Ultra 2 beschikbaar! Apple heeft bij het ‘It’s Glowtime‘-event de donkere uitvoering van de Apple Watch Ultra 2 aangekondigd. Bij de eerste en tweede generatie van de Apple Watch Ultra heb je weinig keuze, want de smartwatch is in slechts één kleur uitgebracht. Je kunt bij de Apple Watch Ultra alleen kiezen voor de lichte titanium uitvoering, maar daar komt bij de Apple Watch Ultra 2 nu verandering in.

Apple heeft aangekondigd dat het design van de Apple Watch Ultra 2 wordt vernieuwd, want de smartwatch is vanaf nu ook beschikbaar in een donkere titanium variant onder de naam satijnzwart. Heel verrassend is het niet, want er gaan al langer geruchten dat Apple werkt aan een nieuwe kleur bij de Apple Watch Ultra. Je kunt bij de geavanceerde Apple Watch nu dus kiezen voor een lichte en donkere titanium uitvoering.

‘Tik dubbel’ en slaapapneu detectie

Verder voert Apple geen veranderingen door bij de vernieuwde Apple Watch Ultra 2. Het gaat alleen om aanpassingen in het ontwerp van de smartwatch, er worden geen nieuwe functies geïntroduceerd. De tweede generatie van de Apple Watch Ultra draait op de S9-chip, die we ook zagen bij de Apple Watch Series 9. Met de processor heeft de smartwatch ondersteuning voor geavanceerde functies, zoals ‘Tik dubbel’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met deze feature is het mogelijk om de Apple Watch te bedienen met gebaren. Door je duim en wijsvinger twee keer tegen elkaar te tikken kun je verschillende functies activeren bij de Apple Watch Ultra. Zo kun je wisselen tussen widgets, timers starten en work-outs beginnen of eindigen. Dat is niet alles, want je kunt ook oproepen beantwoorden door te tikken met je vingers. Erg handig, vooral als je aan het fietsen bent of je handen vol hebt.

Daarnaast brengt Apple een nieuwe gezondheidsfunctie naar de Apple Watch Ultra 2. Met de smartwatch kan slaapapneu gedetecteerd worden. Registreert je Apple Watch afwijkingen in je slaap? Dan krijg je daar een melding van in de Vitals-app, die met watchOS 11 naar je Apple Watch komt. Zo word je gewaarschuwd als je slaapapneu hebt. Deze functie zien we ook bij de Apple Watch Series 10.

Apple Watch Ultra 2 kopen

De Apple Watch Ultra 2 heeft verder geavanceerde functies als diepzeeduiken en bergbeklimmen. Daarmee is de smartwatch vooral bedoeld voor gebruikers die veel sporten of in de buitenlicht zijn. Met de titanium behuizing en het saffierglas kan het apparaat wel tegen een stootje. Ook handig: met een behuizing van 49 millimeter is dit één van de grootste Apple Watches die Apple verkoopt.

Ben je nog op zoek naar een nieuwe smartwatch? En wil je een groot display of sport je veel? Dan is de Apple Watch Ultra 2 de juiste keuze. Bij de vernieuwde versie van de Apple Watch Ultra 2 kun je kiezen uit een naturel en zwart titanium uitvoering. Apple verkoopt de smartwatch voor 899 euro, maar bij andere aanbieders krijg je het toestel al voor veel minder geld. Als je de nieuwe uitvoering nu bestelt, heb je de Apple Watch Ultra 2 vrijdag 20 september in huis. Bekijk hier de laagste prijzen, zodat je nooit teveel betaalt!