Na maanden van geruchten heeft Apple eindelijk de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max officieel onthuld. Dit moet je weten over de beste iPhones van 2020.

iPhone 12 Pro (Max) officieel aangekondigd

De opvolgers van de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max zijn officieel aangekondigd. Na maandenlang speculeren kunnen we dan ook eindelijk duidelijkheid verschaffen over de beste (en duurste) iPhones van dit jaar. De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max gaan grotendeels verder op dezelfde voet als hun voorgangers, maar zijn stiekem grondig verbeterd. In dit artikel lees je alles over de nieuwe Pro-iPhone’s.

iPhone 12 Pro en 12 Pro Max in vogelvlucht:

Een nieuw design met een plat scherm

met een plat scherm Displays zijn groter dan ooit: 6,1 en 6,7 inch

dan ooit: 6,1 en 6,7 inch Drie camera’s achterop met nieuwe zoomlens

achterop met nieuwe zoomlens Ondersteunt 5G voor supersnel internet

voor supersnel internet Geen oplader en oordopjes in de verpakking

Nieuw design doet denken aan iPhone 4

Allereerst is het design van de iPhone 12 Pro en 12 Pro Max nieuw. De behuizing heeft scherpere randen en ziet er wat hoekiger uit, waardoor de telefoons doen denken aan de iPhone 4. Het frame is van metaal.

Daarnaast is het scherm plat, maar het vult nog steeds de volledige voorkant. Bovenin zit nog wel de bekende notch voor de Face ID-gezichtsherkenning, maar de randen zijn verder heel dun. De iPhone 12 en 12 Pro Max hebben een IP68-certificatie, waardoor ze stof- en waterdicht zijn. Hierdoor kun je de telefoons ook prima gebruiken als het bijvoorbeeld regent.

Het scherm van de iPhone 12 Pro is 6,1 inch groot, dat van de iPhone 12 Pro Max meet 6,7 inch. Daarmee zijn de nieuwe Apple-toestellen groter dan de vorige Pro-iPhones, respectievelijk 5,8 en 6,5 inch groot zijn. De iPhone 12 Pro en 12 Pro Max verschijnen in vier kleuren: blauw, goud, zilver en grafiet.

Uiteraard hebben de iPhone 12 Pro en 12 Pro Max – net als hun voorganger – een oled-display, wat voor mooie kleuren diepte zwarttinten zorgt. Ondanks dat de nieuwe iPhone Pro’s grotere schermen hebben, zijn ze niet heel veel groter dan hun voorgangers. Dit komt door de dunnere schermranden en het nieuwe design.

5G eindelijk op de iPhone

Ook hebben de nieuwe iPhones 5G-ondersteuning, waardoor ze overweg kunnen met het nieuwe mobiele netwerk. Ook in Nederland wordt 5G steeds breder verkrijgbaar. Door de 5G-ondersteuning streamen iPhones sneller films en series, heb je beter bereik in drukke omgevingen en minder latency, wat van pas komt bij bijvoorbeeld online games.

5G is momenteel al beschikbaar in Nederland en rolt de komende jaren breder uit. Vanaf 2022 wordt het netwerk hier pas écht snel, want dan gaat het belangrijkste onderdeel onder de hamer: de 3,5GHz-frequentieband. Op dit moment zijn de snelheidsverbeteringen nog klein.

De iPhone 12 Pro en 12 Pro Max worden aangedreven door de A14 Bionic-chip, die we kennen van de iPad Air 2020. De processor is sneller, zuiniger, kan onderweg met 5G en helemaal klaar voor de toekomst. Uit de doos draaien de nieuwe iPhones op iOS 14.

Camera krijgt een nieuwe LiDAR-sensor

2019 was een gigantisch jaar voor de iPhone-camera. De iPhone 12 Pro (Max) gaat op grotendeels dezelfde voet verder als zijn voorganger, maar heeft er wel een zogeheten LiDAR-sensor bijgekregen. Deze gebruik je voor het maken van 3D-beelden en is dan ook ideaal voor het maken van bijvoorbeeld portretfoto’s (in het donker). Ook wordt de LiDAR-sensor gebruikt voor allerlei augmented reality-toepassingen.

De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max hebben verder drie camera’s op de achterkant: een normale camera, groothoeklens en telelens. Vooral de telelens, die je gebruikt om in te zoomen, is flink verbeterd. Niet alleen kun je verder inzoomen zonder kwaliteitsverlies, maar ingezoomde foto’s zien er ook veel beter uit dan bij de iPhone 11 Pro (Max). De optische zoom gaat tot 5x, wat een enorme vooruitgang is ten opzichte van de iPhone 11 Pro.

De normale camera heeft een grotere lens, waardoor de iPhone 12 Pro Max meer licht opvangen. Dit komt van pas als je foto’s in het donker maakt, omdat de telefoons dan heldere beelden vastlegt maar ook meer detail behoudt. De Nachtmodus is ook verbeterd en werkt nu met de Portretmodus, waardoor je fraaie foto’s maakt met een scherptediepte-effect, ook als het donker is.

Geen oplader in het doosje

Belangrijk om te weten is dat er geen oordopjes en oplader meer in het doosje van de iPhone 12 en 12 Pro Max zitten. Dit doet Apple vanuit milieuoverwegingen en omdat de meeste mensen waarschijnlijk een oplader thuis hebben liggen die ze kunnen gebruiken. In het doosje zit wél een usb-c-naar-Lightning-kabel, zodat je wel een adapter kunt aansluiten.

iPhone 12 Pro (Max) release en prijs

De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zijn duurder dan de reguliere iPhone 12 en iPhone 12 mini. De iPhone 12 Pro kost 1159 euro en voor de 12 Pro Max betaal je 1259 euro. Beide toestellen hebben standaard 128GB opslag, wat twee keer zoveel is als bij de 11 Pro (Max). Kies je voor meer opslag, dan betaal je ook meer.

De nieuwe iPhone 12 Pro is vanaf aanstaande vrijdag (16 oktober) te pre-orderen. Vanaf 23 oktober liggen ze officieel in de winkels. Op de iPhone 12 Pro Max moeten we langer wachten: dit toestel is vanaf 6 november te bestellen. De release vindt op 13 november plaats.

iPhone 12 Pro prijzen:

128GB: 1159 euro

256GB: 1279 euro

512GB: 1509 euro

iPhone 12 Pro Max prijzen:

128GB: 1259 euro

256GB: 1379 euro

512GB: 1609 euro

