Apple heeft de iPhone 12 mini officieel onthuld. De kleinste iPhone 12 heeft dezelfde functies, kracht en specificaties als zijn grotere broers, maar is veel compacter. Dit moet je weten over de iPhone 12 mini.

iPhone 12 mini officieel onthuld: dit moet je weten

Gelijktijdig met de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max heeft Apple ook de iPhone 12 mini officieel uit de doeken gedaan. Dit toestel is, zoals je op basis van de naam mag verwachten, een stuk compacter dan zijn grotere broers. Het toestel heeft namelijk een 5,4 inch-oled scherm, terwijl de iPhone 12 met een 6,1 inch-scherm een stuk groter is.

Het is voor het eerst dat het bedrijf uit Cupertino een hoogwaardige, maar kleine iPhone uitbrengt. De iPhone SE 2020 is bijvoorbeeld wel handzaam, maar dankzij het verouderde ontwerp geen vlaggenschip. De mini heeft precies dezelfde specificaties, alleen een kleinere behuizing.

De iPhone 12 mini in vogelvlucht:

Kleurrijke compacte versie van de iPhone 12 komt in vijf kleuren: blauw, groen, rood, wit en zwart

Vanafprijs 809 euro (64GB)

5,4 inch Super Retina XDR scherm

Heeft een nieuw design met ‘plat’ en extra sterk scherm

Twee camera’s achterop (12 + 12 megapixel), enkele selfiecamera

Kan overweg met 5G-internet

Draait op de razendsnelle A14-processor

Geen oplader en oordopjes in de verpakking

Nieuw ontwerp

Net als de drie andere iPhones die dit najaar uitkomen, introduceert de iPhone 12 mini een nieuw design. Deze kun je het beste zien als een mix tussen de iPhone 11 en iPhone 4. Met hardere randen en daardoor een rechthoekiger ontwerp oogt het toestel een beetje als de meest recente iPad Pro’s.

Apple is overgestapt naar oled, met een betere schermtechniek genaamd Super Retina XDR. Bovendien is het scherm extra sterk gemaakt, door middel van Keramisch Schild. Als bijkomend verschil van de iPhone 12 is de iPhone 12 mini een stuk compacter dan we van Apples high-end toestellen gewend zijn.

A14-chip

De kleinste iPhone van 2020 draait net als zijn grotere broers op een A14-chip. De A-serie chips worden door Apple zelf gemaakt en ontwikkeld, waardoor ze naadloos aansluiten op de soft- en hardware. Dat zorgt er al jaren voor dat deze chips keer op keer als beste uit de test komen op het gebied van snelheid, kracht en efficiëntie.

De A14-chip is de opvolger van de A13-chip en is dan ook weer een stuk krachtiger. Verder is de vernieuwde chip energiezuiniger, zodat jij langer met je batterij doet. Volgens Apple is de A14-processor de snelste smartphone-processor ooit.

iOS 14 en 5G

De iPhone 12 mini draait vanuit de doos op iOS 14. Daarnaast is het toestel uitgerust met ‘Sub-6GHz 5G’, momenteel de meest voorkomende, maar ook niet de snelste vorm van 5G.

Apple heeft enkele softwarematige trucjes aan de iPhone 12 mini toegevoegd. Hierdoor valt het toestel bijvoorbeeld automatisch terug op 4G wanneer 5G niet beschikbaar is. Bovendien verbruikt het nieuwe instapmodel relatief weinig stroom op 5G.

5G is momenteel al beschikbaar in Nederland en rolt de komende jaren breder uit. Dat maakt de smartphone dus toekomstbestendig voor het moment dat 5G overal beschikbaar is. Vanaf 2022 wordt het netwerk hier pas écht snel, want dan gaat het belangrijkste onderdeel onder de hamer: de 3,5GHz-frequentieband.

Camera

De iPhone 12 mini is net als de iPhone 12 uitgerust met een dubbele cameralens. Omdat de iPhone 11 al zulke grote stappen maakte op cameragebied, zijn de vernieuwingen voor de iPhone 12 mini wat kleiner.

De mini is net als de iPhone 11 uitgerust met een hoofdlens en een groothoeklens. Ook heeft de iPhone 12 mini verbeterde nachtmodus aan de voor- en achterkant.

Geen adapter in de doos

Uit milieuoverwegingen ziet Apple er dit jaar vanaf om een standaard oplader en oordopjes mee te leveren in de verpakking van de iPhone 12 mini. Heb je thuis geen usb-adapter of oortjes, dan zul je deze apart moeten aanschaffen. Wel zit er een usb-c kabel in de doos.

Op oplader-gebied heeft Apple wel ander nieuws. Het bedrijf uit Cupertino kondigde namelijk ook MagSafe-opladers aan. Deze draadloze opladers werken magnetisch, waardoor je de iPhone makkelijk op de MagSafe-oplader aansluit.

Prijs en release

De iPhone 12 mini met 64GB opslagruimte gaat 809 euro kosten. Voor 128GB betaal je 859 euro en 256GB kost je 979 euro. De mini is verkrijgbaar in zwart, wit, rood, blauw, en groen. De mini is daarmee de goedkoopste van de vier nieuwe modellen. De kleinste iPhone 12 is vanaf 6 november te pre-orderen, waarna je het toestel op 13 november in huis hebt.

Meer over het iPhone 12-event

Apple presenteerde in één uur in een rap tempo vier nieuwe iPhones en een HomePod mini. Het bedrijf kondigde als eerste de iPhone 12 aan. De iPhone 12 mini is een exacte kopie van de iPhone 12, maar dan met een kleinere behuizing. Ook kondigde Apple een iPhone 12 Pro en Pro Max aan. Deze Pro-modellen hebben drie cameralenzen en een ingebouwde LiDAR-sensor, die ideaal is voor portretfoto’s en augmented reality.