Apple heeft de HomePod mini aangekondigd, een kleinere versie van de eerder verschenen HomeKit-speaker. Dit heeft deze compacte speaker te bieden.

HomePod mini officieel onthuld

Apple kondigt tijdens het iPhone 12-event de HomePod mini aan: een compactere versie van de HomePod, die helaas (voorlopig) niet naar Nederland komt. Deze kleine slimme speaker is het kleine broertje van de Apple HomePod.

Het slimme apparaat past dan ook goed in de HomeKit familie en is door de Siri-ondersteuning makkelijk met je stem te bedienen. De HomePod mini heeft krachtig geluid, een S5-chip en is geïntegreerd met Apple Music. Deze nieuwe ‘digitale butler’ zorgt ervoor dat Apple zich nu serieus in de strijd van smarthome-fabrikanten gaat mengen.

Dat de HomePod mini eraan zat te komen is geen grote verrassing. De compacte speaker dook de afgelopen jaren namelijk meermaals op in geruchten, gelekte screenshots en meerdere bronnen klapten vroegtijdig uit de school over het bestaan van de kleine Apple-speaker. De ‘gewone’ HomePod verscheen in 2018, maar is officieel nooit in Nederland verkrijgbaar geweest.

Beter geluid en S5-chip

De smart speaker heeft een touchpad aan de bovenkant waarmee je de speaker kunt bedienen. De speaker heeft een S5-chip en ook de manier waarop de speaker geluid afspeelt is een stuk slimmer geworden vergeleken met de ‘gewone’ HomePod. De speaker heeft zogenaamde ‘Computational Audio’, een techniek waarmee de HomePod mini het geluid kan aanpassen op de ruimte.

Dat gebeurt razendsnel: de speaker berekent de grootte van de ruimte zo’n 180 keer per seconde. De HomePod mini werkt samen met meerdere HomePods kan ook je locatie in huis bepalen.

De slimme speaker werkt samen met Siri, waardoor je muziek met je stem aan kunt zetten. De stembediening is echter niet alleen voor muziek, want de HomePod mini kan bijvoorbeeld ook je vragen beantwoorden, of iOS-apps gebruiken.

Zo vraag je HomePod mini om een update, waarna de speaker je vertelt wat het weer is en wat je afspraken van de dag zijn. Ook kun je de Find My-app gebruiken om je iPhone en andere Apple-apparaten te vinden, en kun je sfeergeluiden aanzetten, zoals het geluid van een open haard.

Slimme stemherkenning en Intercom

De stemherkenning werkt door de goede integratie met iPhone. Doordat de speaker verschillende stemmen herkent, wordt de update ook gepersonaliseerd. De slimme stemherkenning is ook handig voor CarPlay: je kunt bijvoorbeeld je route vast instellen voordat je naar de auto loopt.

Bovendien kun je HomeKit-apparaten bedienen met de speaker en is er een nieuwe functie: Intercom. Met Intercom kun je een spraakbericht sturen naar andere kamers waar een HomePod mini staat. Laat bijvoorbeeld aan je familieleden weten dat het tijd is om te gaan eten via de speaker, zodat je niet meer door je huis naar elkaar hoeft te roepen.

Ook aan privacy is gedacht: de verzoeken die je maakt via Siri-bediening worden niet gekoppeld aan je Apple ID. Bovendien wordt er geen persoonlijke informatie gedeeld met derde partijen. De informatie die je deelt, zoals de inhoud van berichten die je stuurt, worden niet zichtbaar voor Apple.

Prijs en release: helaas niet in Nederland

De HomePod gaat 99 dollar kosten en is vanaf 6 november te pre-orderen. Vervolgens zul je de speaker vanaf 16 november in huis kunnen hebben. De HomePod mini is helaas niet verkrijgbaar in Nederland, net zoals de originele HomePod. Aanvankelijk zal de HomePod mini enkel verkrijgbaar zijn in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, India, Japan, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Wil je een HomePod mini kopen, dan kun je dus wel een exemplaar importeren.

Meer over het iPhone 12-event

Apple presenteerde de HomePod mini als eerste tijdens het iPhone 12-event. In één uur tijd kondigde Apple in een rap tempo vervolgens vier nieuwe iPhones aan. Het bedrijf kondigde het nieuwe instapmodel aan: de iPhone 12.

Daarnaast kondigde het bedrijf de iPhone 12 mini aan. Dit is een exacte kopie van de iPhone 12, maar dan met een kleinere behuizing. Ook kondigde Apple een iPhone 12 Pro en Pro Max aan. Deze Pro-modellen hebben drie cameralenzen en een ingebouwde LiDAR-sensor, die ideaal is voor portretfoto’s en augmented reality.