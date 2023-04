iOS 17: nieuwe dagboek-app komt naar je iPhone (en nog meer)

In iOS 17 komt er een nieuwe dagboek-app naar je iPhone én twee andere apps krijgen een flinke update. Benieuwd welke dat zijn? Wij vertellen je meer.

Nieuwe dagboek-app in iOS 17

Apple komt dit jaar met iOS 17 en volgens de nieuwste geruchten brengt de update een compleet nieuwe app naar je iPhone. Deze nieuwe app functioneert als een soort dagboek, waarin verschillende gegevens kunnen worden bijgehouden. Zo wordt het mogelijk om zelf notities te maken in de app, dagelijks terug te kijken op je dag en een agenda bij te houden.

Lees ook: iOS 17 wordt grote iPhone-update met ‘veelgevraagde functies’

In de app (in het Engels waarschijnlijk Journal) worden verschillende diensten van Apple samengebracht. De work-outs van je Apple Watch zijn terug te zien in de dagboek-app, evenals je locatie in Kaarten en welke foto’s je die dag hebt gemaakt. Zo moet je in één oogopslag een overzicht krijgen van wat jij op een bepaalde dag hebt gedaan. Ook wordt het mogelijk om te beschrijven hoe je je voelt op een dag.

Zoek mijn-app en Wallet krijgen ook een grote update

In iOS 17 wordt dus een compleet nieuwe app geïntroduceerd, maar dat is niet alles. Twee andere apps van Apple worden namelijk flink op de schop genomen. De Zoek mijn-app en de Apple Wallet worden verbeterd en voornamelijk Zoek mijn krijgt er meer functies bij. Dit past binnen het idee dat iOS 17 geen grote update wordt, maar voornamelijk bestaande apps en diensten verbetert.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman krijgt ook de Wallet-app een grote update in iOS 17. Hij heeft nog geen uitspraken gedaan over wat er precies in de app gaat veranderen, maar het is te verwachten dat Wallet er een aantal nieuwe functies bij krijgt. Zo wordt het overzicht met al je kaarten waarschijnlijk overzichtelijker en kan je mogelijk meerdere wallets aanmaken.

Bedieningspaneel gaat op de schop in iOS 17

Naast deze nieuwe apps en updates wordt het bedieningspaneel voor je iPhone compleet vernieuwd in iOS 17. Het bedieningspaneel is het scherm dat je te zien krijgt wanneer je vanaf de rechterbovenrand van het scherm omlaag veegt. Op een iPhone met Touch ID veeg je omhoog vanaf de onderkant van het scherm.

In iOS 17 wordt het straks mogelijk om zelf te bepalen hoe je het bedieningspaneel inricht. Nu kun je nog kiezen uit slechts een beperkt aantal functies om toe te voegen aan het bedieningscentrum, zoals notities, geluidsherkenning of je Apple Wallet. In iOS 17 is dit niet meer het geval, want je beslist dan zelf wat je wel en niet aan het bedieningscentrum toevoegt.

Nieuwe iOS-update verschijnt in september

iOS 17 krijgt dus een aantal toffe nieuwe apps en updates en wordt zeer waarschijnlijk aangekondigd tijdens de WWDC van Apple in juni. In september is iOS 17 dan te installeren op alle iPhones die ondersteuning voor de nieuwe update krijgen. Ben je benieuwd of je iOS 17 op jouw iPhone kan installeren? Bekijk dan hier welke iPhones ondersteuning voor iOS 17 krijgen.

