Deze tablet kun je in de regen gebruiken (maar je moet toch een beetje oppassen)

Apple’s nieuwste iPad kan prima tegen een buitje. Maar toch moet je even opletten als je hem in de regen gaat gebruiken.

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De iPad mini 2026 kan tegen een buitje

Zul je net zien: zit je net even buiten op je tablet een boek te lezen en ineens begint het te regenen. Normaal gesproken berg je jouw tablet dan zo snel mogelijk op, want je wilt natuurlijk niet dat hij kapot gaat. Maar met de nieuwe iPad mini hoeft dat niet meer. Apple heeft de iPad mini 2026 namelijk waterbestendig gemaakt. Het is zelfs de eerste iPad die officieel tegen water én stof kan.

Nu zouden we zelf niet per se buiten blijven zitten tijdens een buitje om een boek te lezen, maar een iPad mini 2026 heeft er in ieder geval geen last van. Er zit er wel een klein addertje onder het gras…

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De eerste iPad met een IP67-certificering

De nieuwe iPad mini heeft een IP67-certificering gekregen. Dit geeft aan hoe goed de behuizing van een elektronisch apparaat beschermd is tegen stof en water. Een 6 betekent dat het apparaat volledig stofdicht is. De 7 betekent dat het apparaat beschermd is tegen de effecten van tijdelijke onderdompeling in water.

Dit geldt tot een diepte van maximaal 1 meter en voor een duur van tot 30 minuten. Een gewone regenbui is dus geen probleem. Dat betekent trouwens niet dat je de iPad zomaar mee onder de douche kunt nemen, of ermee moet gaan zwemmen. Daar is de tablet niet voor bedoeld.

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Waterbestendig is niet waterdicht

Apple waarschuwt dat de bescherming tegen water na verloop van tijd minder kan worden. Dit komt door normale slijtage van de tablet. Daarnaast valt waterschade níét onder de standaardgarantie van Apple. Gaat je iPad toch kapot door water? Dan moet je voor de reparatie mogelijk zelf betalen.

iPad mini 2026 kopen

Wil je wel zo’n iPad kopen die tegen een beetje regen kan? De iPad mini 2026 heeft een adviesprijs van 749,- euro bij Apple. Maar vaak is hij bij online winkels ietsjes goedkoper te vinden. Check daarvoor onderstaande aanbieders.