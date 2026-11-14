Is de keramische Apple Watch Series 12 de flinke meerprijs waard?

De Apple Watch Series 12 is er ook in een keramische uitvoering, maar die is veel duurder dan de andere versies. Is dat het extra geld waard?

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Is de keramische Apple Watch de flinke meerprijs waard?

De Apple Watch Series 12 is er met een aluminium en titanium behuizing, maar ook met een keramische. Dat klinkt behoorlijk luxe en er hangt ook een stevig prijskaartje aan. Is die hoge prijs te rechtvaardigen?

Keramische Apple Watch Series 12

De keramische Apple Watch Series 12 is verkrijgbaar in twee kleuren: Parelwit en Nachtblauw. Vooral de witte uitvoering valt op door de glanzende, bijna parelachtige afwerking. Het materiaal ziet er anders uit dan het aluminium en titanium dat Apple voor de andere uitvoeringen gebruikt.

Keramiek is bijzonder krasbestendig, waardoor de behuizing langer mooi blijft dan titanium. Toch is het materiaal niet onverwoestbaar: bij een harde klap kan het materiaal barsten. Voor intensieve sporters is een keramische Apple Watch Series 12 daarom niet per se de beste keuze.

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Dit kost het

Het grootste nadeel is uiteraard de prijs. De keramische Apple Watch Series 12 begint bij 1049 euro. Ter vergelijking: de aluminium uitvoering begint bij 449 euro en de titanium versie kost minimaal 799 euro. Je betaalt dus maar liefst 600 euro extra ten opzichte van de aluminium Apple Watch Series 12.

Geen betere functies

Verder krijg je helemaal niets extra’s en dat maakt de keuze behoorlijk lastig. Alle uitvoeringen hebben dezelfde processor, sensoren, schermtechnologie en batterijduur. De keramische versie is dus niet sneller en gaat ook niet langer mee. Bovendien is de keramische uitvoering iets groter en zwaarder dan de andere modellen.

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Conclusie

Wil je vooral de beste prijs-kwaliteitverhouding? Dan is aluminium de verstandigste keuze. Titanium biedt een mooie tussenweg. De keramische Apple Watch Series 12 is vooral interessant als je de bijzondere uitstraling en krasbestendigheid belangrijk vindt. Voor de meeste gebruikers is de flinke meerprijs niet echt te rechtvaardigen.

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Apple Watch Series 12