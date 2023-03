iOS 17 wordt grote iPhone-update met ‘veelgevraagde functies’

Met iOS 17 krijgt de iPhone dit jaar weer een nieuw besturingssysteem. In tegenstelling tot wat eerder werd beweerd, is het een iPhone-update met een aantal felbegeerde functies. Dit meldt de betrouwbare Apple-insider Mark Gurman.

iOS 17 bevat ‘veelgevraagde functies’

In januari meldde Gurman nog dat we niet te veel moeten verwachten van iOS 17. De update zou vooral gericht zijn op bugfixes en prestatieverbeteringen, en niet zozeer op nieuwe functies. Dit omdat Apple voorrang gaf aan de ontwikkeling van de aanstaande Apple Reality-headset.

Van deze strategie is Apple echter afgeweken, zo meldt Gurman in zijn nieuwste Power On-nieuwsbrief. iOS 17 zou verschillende ‘nice to have’-functies hebben die gericht zijn op enkele van de meest gevraagde functies. Details over om welke functies het gaat, meldt de Apple-insider niet.

Wij hopen dat de iPhone eindelijk een Splitscreen-functie krijgt, om twee apps naast elkaar te gebruiken. En net als andere tech-giganten zet Apple nu volop in op artificial intelligence (AI): wie weet leidt dit in iOS 17 tot toffe features, zoals betere mogelijkheden om foto’s te bewerken.

Ook wensen we meer mogelijkheden in het Dynamic Island van de iPhone 14 Pro (en straks de iPhone 15-serie). Andere mogelijke verbeteringen zijn CarPlay, wijzigingen in Siri, ondersteuning voor sideloading en ondersteuning voor Apple’s mixed reality-headset.

Release

Net als andere iPhone-updates wordt iOS 17 naar verwachting aangekondigd tijdens het jaarlijkse Worldwide Developers Conference, die traditioneel plaatsvindt in juni. Pas dan weten we welke grote functies dit jaar naar de iPhone komen.

Na de aankondiging van iOS 17 wordt het besturingssysteem een paar maanden getest met bèta’s (testversies). De uiteindelijke release is vermoedelijk in september, een paar weken na de iPhone 15-lancering.

Welke iOS-functie zie jij graag naar de iPhone komen? Laat het hieronder weten in de reacties.