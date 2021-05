Google Maps en Google Foto’s in 2021: 6 nieuwe functies op komst

Op Google I/O presenteert Google een aantal handige verbeteringen voor Google Foto’s en Google Maps in 2021. Wij zetten ze voor je op de kaart.

Google Foto’s en Google Maps in 2021

Google I/O is de WWDC van Google: een evenement voor ontwikkelaars dat wordt afgetrapt met een keynote. In deze presentatie laat het bedrijf zien wat het op softwaregebied in petto heeft voor zijn apps en Android.

Dat is ook voor Apple-gebruikers interessant, aangezien veel populaire iOS-apps door Google ontwikkeld worden. In 2021 gaan zowel Google Foto’s als Google Maps erop vooruit. Wij zetten op een rij wat je erover moet weten.

Google Maps: 4 nieuwe aankondigingen

Google Maps blijft de populairste navigatie-app op de iPhone, dus als Google nieuws heeft over Google Maps, is dat uiteraard ook voor Apple-gebruikers interessant. Deze vier nieuwe functies kondigde het bedrijf aan.

1. Verbeterde Live View-functie

Met de Live View-functie van Google Maps tekent de app de route uit op de weg via de lens van je camera. Deze functie is nu vooral nog wat experimenteel, maar krijgt geleidelijk meer vorm.

Zo krijgt de functie een prominentere plaats op het startscherm van de app en wordt hij een stuk slimmer. Dat zorgt ervoor dat ook dichtbevolkte en drukke plekken geen probleem zijn voor Live View om jou de goede kant op te wijzen. Tot slot komen er ook meer ‘indoor’ gebieden waar Live View zijn weg kan vinden. Handig als je bijvoorbeeld verdwaald bent in een luchthaven of groot winkelcentrum en een route op een kaartje weinig hulp biedt.

2. Zichtbare drukte in delen van de stad

Je kunt via Maps al langer zien hoe druk het bij specifieke winkels of restaurants is op bepaalde tijdstippen. Google bouwt deze functie nu verder uit, door een algemeen druktebeeld te schetsen van delen van een stad. Zo kun je zien welke plek je moet mijden als je liever niet door een mensenmassa loopt. Op de kaart zie je met een gekleurd gebied en een tekst met ‘Drukker dan normaal’ of ‘normale drukte’ wat je kunt verwachten.

3. De snelste route (en niet alleen de kortste)

Google Maps heeft er een handje van om je de kortste route voor te schotelen, terwijl dat in de praktijk niet altijd de snelste is.

Om die reden kijkt Google voortaan naar het aantal onderbrekingen dat je gemiddeld moet maken. Op die manier kijkt de app hoe vaak je moet afremmen of stoppen en kiest op basis hiervan een route waarmee je lekker door kunt blijven rijden.

4. Meer details op de kaart

Tot slot gaat ook het uiterlijk van de kaarten erop vooruit. Er worden meer details op zichtbaar, zeker als je wat verder inzoomt. Zo gaat Google Maps stoplichten laten zien en welke wegen er begaanbaar zijn voor rolstoelen. Wanneer deze gedetailleerde kaarten beschikbaar komen in Nederland is nog wel even de vraag. Google rolt ze geleidelijk uit en begint met 50 grote steden verspreid over de hele wereld.

Google Foto’s: twee verbeteringen in 2021

Google Foto’s is de gratis fotodienst van Google, die ook populair is op iOS. De app maakt een back-up van je foto’s, zodat deze altijd online beschikbaar zijn, zelfs als je je iPhone kwijtraakt.

1. Locked Folder

Google Foto’s krijgt een nieuwe ‘Locked Folder’, een afgesloten mapje waar gebruikers hun privéfoto’s in kunnen bewaren. Deze map kun je vergrendelen met een wachtwoord, Touch ID of Face ID.

Foto’s die je in deze map plaatst verschijnen niet in het algemene overzicht met foto’s. Handig als je ze liever niet tegenkomt als je door je galerij scrolt. Wanneer de functie precies beschikbaar komt is nog niet duidelijk. Hij zal eerst op Android verschijnen.

2. Geanimeerde foto’s

We kennen Live Foto’s al van Apple, maar Google pakt het net even anders aan. Het bedrijf heeft een manier gevonden om met machine learning stilstaande foto’s bewegend te maken.

Door twee foto’s te pakken die vlak na elkaar gemaakt zijn, vult het algoritme de tussenliggende frames in, waardoor er een korte animatie ontstaat. Op die manier kan Google een paar stilstaande foto’s aan elkaar plakken en tot leven wekken. Google heeft al gezegd dat de functie ‘binnenkort’ ook naar de iOS-app komt.

