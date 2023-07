Apple TV 4K vierde generatie komt eraan (en is veel goedkoper)

Apple werkt aan een vierde generatie Apple TV 4K, die een stuk goedkoper wordt dan de derde generatie. Dit is wanneer de nieuwe Apple TV verschijnt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Apple TV op komst

Apple bracht de Apple TV 4K 2022 nog geen jaar geleden uit, maar het bedrijf werkt naar verluidt al een een nieuwe versie van het apparaat. De vierde generatie Apple TV 4K krijgt waarschijnlijk een nieuwe chip, die veel sneller en energiezuiniger werkt. Het design van de nieuwe Apple TV blijft vermoedelijk vrijwel hetzelfde als bij de Apple TV 4K 2022.

Lees ook: Apple TV 4K 2022 reviews round-up: meer opslag en lagere prijs

Veel verandert er waarschijnlijk dus niet bij de vierde generatie Apple TV 4K, maar de prijs van het toestel wordt wél aangepast. En dat is opvallend, want de nieuwe Apple TV wordt een stuk goedkoper dan de Apple TV 4K 2022. Zoveel ga je straks betalen voor de volgende Apple TV.

Apple TV 4K wordt veel goedkoper

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo verlaagt Apple de prijs van de Apple TV 4K bij de volgende generatie. De Apple TV 4K 2022 heeft een startprijs van 169 euro, voor de duurdere uitvoering betaal je twintig euro meer. Dat was al een stuk goedkoper dan de vorige generatie Apple TV, die had namelijk een aankoopprijs van minimaal 199 euro.

De prijs van de nieuwe Apple TV 4K wordt dus nóg lager. Als we de geruchten moeten geloven betaal je voor de vierde generatie Apple TV 4K straks nog maar 100 dollar. In Europa zal de prijs van het nieuwe toestel waarschijnlijk wel iets hoger liggen. Je betaalt in Nederland dan rond de 130 euro voor de nieuwe Apple TV 4K.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe processor voor de Apple TV 4K

De vierde generatie van de Apple TV 4K krijgt daarnaast een nieuwe processor. De Apple TV 4K 2022 draait op de A15 Bionic-chip. De volgende Apple TV draait waarschijnlijk op de A16 Bionic-chip, die we al kennen van de iPhone 14 Pro (Max).

Lees ook: Geen console meer nodig? Zo snel is de Apple TV 4K

Het is ook goed mogelijk dat de vierde generatie Apple TV 4K de nieuwe A17 Bionic-chip krijgt. Die processor introduceert Apple dit jaar bij de iPhone 15. Dit wordt de eerste 3nm-chip, de huidige processors zijn nog 5nm-chips. Deze nieuwe chip is een stuk krachtiger, waardoor de Apple TV zware taken beter verwerkt. Zo werken games op de nieuwe Apple TV waarschijnlijk een stuk soepeler.

Apple TV verschijnt volgend jaar

De nieuwe Apple TV wordt dus een stuk goedkoper en krachtiger dan de Apple TV 4K 2022. We moeten nog even wachten op de vierde generatie Apple TV 4K, want het toestel verschijnt pas in 2024. Apple presenteert de Apple TV 4K 2024 waarschijnlijk in het voorjaar, want de officiële release staat naar verluidt gepland in het eerste halfjaar van 2024.

Tot dan moeten we het dus doen met de Apple TV 4K 2022. Ben je van plan om een nieuwe mediaspeler te kopen en heb je geen zin om nog een jaar te wachten? Of heb je nu al een nieuw toestel nodig? Check dan vooral de prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je nooit teveel betaalt!