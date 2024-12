De HomePod mini 2 komt eraan en dit is wat we er al over weten

Voor het eerst sinds 2020 kunnen we in 2025 een nieuwe versie van de HomePod mini verwachten. Dit weten we al over de HomePod mini 2.

Dit weten we al over de HomePod mini 2

Apple introduceerde de HomePod mini in 2020 samen met de iPhone 12-serie, en sindsdien is er eigenlijk niets meer aan veranderd. Apple voegde in 2021 nog wel wat nieuwe kleuren toe, waaronder blauw, oranje en geel. Maar komend jaar gaat Apple voor het eerst in een half decennium de HomePod mini updaten. Dit kun je ervan verwachten:

Een nieuwe netwerkchip

Volgens de laatste geruchten stopt Apple zijn eigen interne netwerkchip (codenaam ‘Proxima‘ in de HomePod mini 2. Daarmee is het een van de eerste producten die deze netwerkchip en Wi-Fi 6E krijgt.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg heeft deze netwerkchip de mogelijkheid om als draadloos access point te dienen, waardoor de HomePod mini 2 mogelijk veel meer wordt dan alleen maar een slimme speaker. Het is echter onduidelijk of Apple van plan is om deze mogelijkheid te gebruiken.

Geen Apple Intelligence

Hoewel de HomePod in principe ideaal is voor Apple Intelligence-functies, vooral als het gaat om Siri, lijkt het er niet op dat de HomePod mini 2 het gaat ondersteunen. Het toekomstige smart home display, ook wel ‘HomePad’ genoemd, krijgt daarentegen waarschijnlijk wel ondersteuning voor Apple Intelligence.

Om Apple Intelligence te ondersteunen zou Apple een A17 Pro of A18-chipset in de HomePod mini moeten stoppen, wat de kosten sterk zou verhogen. Apple gebruikt momenteel Apple Watch-chipsets in de HomePod. Zo heeft de huidige HomePod mini de S5-chipset van de Apple Watch Series 5 en 1e generatie Apple Watch SE.

Het is onduidelijk of Apple mogelijk wel ChatGPT-integratie toevoegt, of Private Cloud Compute voor Apple Intelligence-verzoeken van Siri, aangezien daar niet veel rekenkracht voor nodig is. Hier moeten we nog even geduld voor hebben.