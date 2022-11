Eigen zoekmachine van Apple lijkt er voorlopig niet te komen

Er gaan al jaren geruchten dat Apple een eigen zoekmachine ontwikkelt. Die zou de strijd met Google aan moeten gaan. De daarvoor aangestelde mensen zijn echter teruggekeerd naar de concurrent…

Voorlopig geen zoekmachine van Apple

Werkt Apple aan een eigen zoekmachine? Die geruchten gaan al jaren. Het bedrijf kocht in 2018 namelijk de start-up Laserlike, die is opgericht door oud-werknemers van Google. Eén van hen, Srinivasan Venkatachary, stond sindsdien aan het hoofd van een team met meer dan 200 mensen. Zij werken onder meer aan Spotlight en de resultaten die Siri geeft als je iets vraagt.

Algemeen wordt aangenomen dat dit team bij Apple ook een eigen zoekmachine ontwikkelde. Zowel Venkatachary als de andere oprichters van Laserlike zijn inmiddels echter weer in dienst bij Google. Volgens de website The Information is de lancering van de zoekmachine daardoor nu erg onzeker. Áls dat al gebeurt, duurt het nog minimaal vier jaar. Er zou veel extra geld nodig zijn om een goed alternatief voor Google te maken.

Google betaalt Apple overigens 18 tot 20 miljard dollar per jaar om de standaard zoekmachine te blijven op iPhones, iPads en Macs. Een flink bedrag, maar met een eigen zoekmachine zou het bedrijf uit Cupertino waarschijnlijk nog meer kunnen verdienen.

Bovendien ligt deze alliantie tussen Google en Apple onder het vergrootglas van antitrust-commissies. Samen hebben ze een enorme machtspositie, waardoor kleinere zoekmachines er amper tussen kunnen komen.

Alternatieven voor Google

Voorlopig blijft Google dus nog wel even de standaard zoekmachine op je Apple-apparaten. Toch zijn er voldoende alternatieven. Op je iPhone kun je bijvoorbeeld kiezen voor Bing (van Microsoft), Yahoo, het privacy-vriendelijke DuckDuckGo of het milieubewuste Ecosia. Het veranderen van je standaard zoekmachine is gelukkig een fluitje van een cent.

