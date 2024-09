Apple Watch Series 9 vs Series 10: voor deze functies moet je overstappen

De Apple Watch Series 10 verschijnt volgende week en krijgt een aantal functies die we nog niet zagen bij de Apple Watch Series 9. Dit zijn de verschillen!

Apple Watch Series 10

Het is september en dat betekent dat we deze maand veel nieuwe Apple-producten gaan zien. De iPhone 16 wordt op maandag 9 september gepresenteerd, maar dat is lang niet alles. Die avond zien we ook de nieuwe iPad (mini) én de Apple Watches van 2024. De verwachtingen voor de Apple Watch Series 10 (of Apple Watch X) zijn hooggespannen, want het is precies tien jaar geleden dat de eerste generatie van de smartwatch werd onthuld.

Apple viert dus een jubileum, waardoor we veel nieuwe functies verwachten bij de Apple Watch Series 10. Ben je van plan om de nieuwe smartwatch van dit jaar te kopen? Wij zetten de belangrijkste veranderingen tussen de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Series 10 voor je onder elkaar!

1. Grotere behuizing

Apple past voor het eerst in jaren de behuizing van de Apple Watch aan. Bij de Apple Watch Series 10 kun je kiezen tussen 45 of 49 millimeter, een slag groter dan de Apple Watch Series 9. Bij de huidige generatie van de smartwatch heb je de keuze uit 41 en 45 millimeter. De Apple Watch Series 10 wordt op die manier even groot als de Apple Watch Ultra (2 of 3), waardoor je dus geen Ultra meer hoeft te halen voor een groter display.

2. Efficiënter oled-scherm

De Apple Watch Series 10 krijgt niet alleen een groter display, het scherm wordt ook verbeterd. Apple introduceert een nieuwe type oled-scherm, dat voorzien is van LTPO (low temperature polycrystalline oxide). Met deze nieuwe techniek is de kwaliteit van het scherm hoger, zonder de accuduur te beïnvloeden. Zo krijgt de Apple Watch Series 10 een beter display dan de Apple Watch Series 9, maar dat zien we niet terug in de batterijduur van de smartwatch.

3. S10-chip (met AI-functies)

Een belangrijke verandering onder de motorkap is de S10-chip bij de Apple Watch Series 10. De Apple Watch Series 9 draait op de S9-chip, die het zonder ondersteuning voor Apple Intelligence moet doen. Het is de verwachting dat de tiende generatie van de Apple Watch door de S10-chip wordt uitgebreid met (een deel van) de nieuwe AI-functies. Zo werkt de vernieuwde versie van Siri waarschijnlijk wel met de nieuwe Apple Watch.

4. Nieuwe gezondheidsfuncties

Bij de Apple Watch Series 10 introduceert Apple een aantal gezondheidsfuncties. De smartwatch wordt uitgebreid met een bloeddrukmeter, zodat te hoge waardes op tijd worden ontdekt. Daarnaast krijgt de Apple Watch Series 10 een functie om slaapapneu te detecteren. Deze features zien we waarschijnlijk terug in de Vitals-app, die met watchOS 11 naar de Apple Watch komt.

Release van de Apple Watch Series 10

Lang hoeven we niet meer te wachten op de Apple Watch Series 10, want Apple kondigt de smartwatch volgende week aan. Het is de verwachting dat de nieuwe generatie van de Apple Watch op maandag 9 september wordt onthuld. Die avond verschijnen ook de iPhone 16, Apple Watch SE en de Apple Watch Ultra 3. Een week later zijn de toestellen verkrijgbaar in de winkel.

De Apple Watch Series 10 krijgt waarschijnlijk ongeveer dezelfde startprijs als de Apple Watch Series 9, die Apple vanaf 449 euro verkoopt. Over minder dan een week weten we zeker welke functies (en prijzen) naar de Apple Watch Series 10 komen. Wil je nu al meer weten over de volgende Apple Watch? Lees dan hier alle geruchten over de Apple Watch Series 10, de Apple Watch SE 2024 en de Apple Watch Ultra 3.

