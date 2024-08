Apple Watch top 3: deze modellen kocht iedereen in 2024

Ben je benieuwd welke smartwatches het populairst zijn? Dat lees je in de Apple Watch top 3 van 2024 tot nog toe!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch top 3 van 2024

Onderzoeksbureau CIRP houdt Apple al meer dan 10 jaar in de gaten door elk kwartaal 500 recente kopers van Apple-producten te enquêteren en die gegevens te analyseren. Zo is er ook onderzoek gedaan naar de Apple Watch-modellen die Amerikaanse consumenten dit jaar hebben gekocht. We presenteren je de Apple Watch top 3 van 2024 tot nog toe!

De resultaten van het Apple Watch-onderzoek heeft CIRP beschreven in het rapport ‘Apple Watch Models Trend Toward the Middle‘. Bij de iPhone en iPad zijn de Pro-modellen doorgaans het populairst, maar dit geldt niet voor de Apple Watch. De Apple Watch top 3 van 2024 tot nog toe ziet er namelijk als volgt uit:

De Amerikaanse cijfers

De best verkopende Apple Watch in het kwartaal van juni 2024 in de VS was de Apple Watch Series 9, met een marktaandeel van maar liefst 43 procent. De Apple Watch Series 8 eindigde met een aandeel van 19 procent op de tweede plaats. Op de derde plaats volgt de Apple Watch SE met 12 procent.

De Apple Watch Ultra 2 eindigde met 11 procent op de vierde plek. Daarna volgde nog de Apple Watch Ultra (1) met 9 procent van de totale verkoop. Smartwatches van Nike sluiten de lijst met een aandeel van 5 procent.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is mogelijk dat veel klanten die de Apple Watch als een iPhone-accessoire zien, geneigd zijn om voor de meer betaalbare Series 9 of 8 (of zelfs SE) te kiezen, in plaats van voor de Ultra of Ultra 2. Het is vooralsnog niet duidelijk of in Nederland de populariteit van de verschillende Apple Watches min of meer gelijk loopt.

Ben je van plan om een exemplaar van de Apple Watch top 3 aan te schaffen? Kijk dan zeker eens naar de onderstaande deals!