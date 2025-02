Luidspreker van de Apple Watch heeft grote problemen (bij dit model)

Werkt de luidspreker van jouw Apple Watch niet naar behoren? Dan ben je niet de enige, want er zijn grote problemen met de speaker van de smartwatch. Om dit model gaat het.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Problemen bij de Apple Watch

Slecht nieuws als je de Apple Watch Series 10 hebt, want er zijn problemen met de luidspreker van de smartwatch. Apple heeft de Apple Watch Series 10 pas afgelopen september uitgebracht, maar de speaker heeft het bij een aantal gebruikers al begeven. Zij klagen vooral over het volume van de luidspreker, dat is veel te laag en maakt het geluid van de smartwatch nauwelijks hoorbaar.

Opvallend is dat de luidspreker van de Apple Watch Series 10 bij deze gebruikers een aantal maanden geleden wel naar behoren werkte. Het probleem doet zich pas sinds kort voor, waardoor de kwaliteit van de speaker enorm snel is verslechterd. Dat geldt overigens niet voor alle gebruikers, in sommige gevallen werkte de luidspreker al snel na de aankoop niet meer. Dat is een groot probleem, zeker omdat de speaker een belangrijke feature van de Apple Watch Series 10 is.

Luidspreker werkt niet meer

Bij de Apple Watch Series 10 heeft Apple grote veranderingen doorgevoerd. De smartwatch beschikt over een nieuw ontwerp, met een dunnere behuizing dan we bij de eerdere generaties van de Apple Watch zagen. Dat is niet de enige verbetering, want de Apple Watch Series 10 heeft voor het eerst een ingebouwde luidspreker voor het afspelen van audio. Met deze speaker kunt je muziek, podcasts of audioboeken afspelen op de smartwatch.

De luidspreker zou dus veel beter moeten zijn bij de Apple Watch Series 10, maar het blijkt nu dat er grote problemen met de speaker zijn. Bij Apple Support zijn er meerdere meldingen binnengekomen, waarin wordt genoemd dat het volume van de Apple Watch Series 10 veel te laag is. Zelfs als het volume op het hoogst wordt ingesteld, is de audio van de smartwatch vrijwel niet hoorbaar bij een aantal gebruikers.

Zo pas je het volume aan

Heb jij een Apple Watch Series 10? Dan bestaat de kans dat de luidspreker van je Apple Watch niet naar behoren werkt. Het volume instellen gebeurt via het Bedieningspaneel van de Apple Watch. Druk daarvoor op de zijknop en tik op de volumeknop. Daar kun je de regelaar hoger of lager zetten om het volume van de Apple Watch te beheren. Is het geluid dan nog steeds slecht hoorbaar? Dan heb je vermoedelijk problemen met de speaker van de smartwatch.

Apple heeft nog niet gereageerd op de klachten over de luidspreker van de Apple Watch Series 10. Het is nog niet duidelijk of het gaat om problemen in de software of hardware van het toestel. Bij een softwareprobleem brengt Apple binnenkort vermoedelijk een tussentijdse watchOS-update uit. Heb jij problemen met de luidspreker van de Apple Watch Series 10?