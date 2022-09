Apple Watch Series 8: is het nu tijd om te upgraden?

Hoera, Apple heeft de nieuwe Apple Watch Series 8 aangekondigd. Hier lees je alles wat je moet weten over de nieuw smartwatch!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Series 8

Het Apple-event is op dit moment nog aan de gang. Dit bericht wordt tijdens het event aangevuld met meer informatie.

In 2016 verscheen de eerste Apple Watch en sindsdien is er relatief weinig aan het design gesleuteld. Wel voerde Apple kleine veranderingen door. De Apple Watch Series 7, die in 2021 uitkwam, had bijvoorbeeld een groter scherm dan de Series 6 door de randen kleiner te maken.

Tijdens het Apple-event heeft het bedrijf uit Cupertino nu de opvolger aangekondigd: de Apple Watch Series 8. De opvolger van de Apple Watch Series 7 heeft er weer een aantal toffe functies bijgekregen, maar is het genoeg om te upgraden?

Apple Watch Series 8: zelfde design met nieuwe functies

De Apple Watch heeft veel van dezelfde specificaties als de Apple Watch Series 7. De smartwatch heeft dezelfde gezondheidsfuncties en het always-on scherm. Maar er zijn gelukkig ook nieuwe functies aanwezig.

Thermometer om je pols

De nieuwe smartwatch heeft deze keer iets unieks gekregen. De Apple Watch Series 8 beschikt nu over een sensor voor het meten van de lichaamstemperatuur. Apple heeft de functie onder andere in het leven geroepen zodat vrouwen hun menstruele cyclus in de gaten kunnen houden.

Nieuwe veiligheidsfuncties

De Apple Watch Series 7 had al een valdetectiefunctie. De Apple Watch Series 8 voegt hier een nieuwe functie aan toe, dit is de ‘crashdetectie’ (crash detection) die registreert wanneer je een ongeluk met je auto hebt. Apple gebruikt onder andere de gyroscoop, de versnellingsmeter en kunstmatige intelligentie om de crash te registreren.

Kom je terecht in een auto-ongeluk? Dan vraagt de Apple Watch Series 8 of je de nooddiensten wilt bellen, reageer je niet dan verstuurt hij zelf een bericht.

Nieuwe low power mode

Apple introduceert een nieuwe low power mode voor Apple Watch Series 4 en hoger. Je kunt dan 36 uur lang je Apple Watch gebruiken op een enkele lading.

Apple Watch Series 8 kleuren

De nieuwe Watch is wederom verkrijgbaar in diverse kleuren. Deze keer heeft Apple weer voor een aantal verschillende kleuren gekozen, bestaande uit: middernacht, sterrenlicht, PRODUCT (RED) en zilver. Er zijn ook drie roestvrijstalen kleuren: zilver, goud en grafiet.

WatchOS 9 op Apple Watch Series 8

Een nieuwe Apple Watch betekent ook altijd een nieuwe versie van WatchOS. De apple Watch Series 8 krijgt standaard watchOS 9 geïnstalleerd. Met deze nieuwe versie van het besturingssysteem voor de smartwatch krijg je maar liefst vier nieuwe wijzerplaten. Deze hebben allemaal een astronomie-thema.

Daarnaast ondersteunt de ECG-app nieuwe gezondheidsfuncties en kan je Apple Watch binnenkort nóg beter je slaap bijhouden. Zo weet je Apple Watch of je in de REM-, kern- of diepe slaap bent.

WatchOS 9 te installeren kan dat alleen op een Apple Watch Series 4 of nieuwer. De Apple Watch Series 3 heeft de lijst met smartwatches die de update krijgen helaas niet gehaald.

Apple Watch Series 8 prijzen

De prijzen van de Apple Watch Series 8 beginnen bij 399 dollar. Voor de cellular-versie ben je 499 dollar kwijt. Op dit moment zijn de Europese prijzen nog niet bekend. De Apple Watch is vanaf vandaag te bestellen en komt op 16 september uit.

Nieuwe Apple Watch winnen?

Wil jij ook de nieuwe Apple Watch winnen? In samenwerking met Amac geven we één exemplaar van de nieuwe Apple-smartwatch. Meedoen is gratis en heel makkelijk. Vul onderstaand formulier in én schrijf je in voor minimaal één van onze nieuwsbrieven om kans te maken.

Op de dag dat de nieuwe Apple Watch in Nederland verkrijgbaar is, maken we de willekeurig gekozen winnaar bekend. De Apple Watch-winactie loopt t/m 15 september 2022.

Wat vind je van de Apple Watch Series 8?

Wat vind jij van de Apple Watch Series 8? Laat het ons weten in de comments onder dit artikel! Bij iPhoned vinden we het jammer dat qua look bij de Apple Watch Series 8 weer veel bij hetzelfde gebleven is. Wij hadden stiekem gehoopt op een nieuw uiterlijk voor de smartwatch. Maar of we al gaan upgraden? Misschien!

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.