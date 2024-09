Dankzij de Apple Watch kwam bij een zwangere moeder een probleem met het hart aan het licht. Hierdoor wist de smartwatch twee levens te redden.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch heeft zwangere moeder en haar baby gered

Apple’s smartwatch wist deze keer niet een leven, maar twee levens te redden. Zo heeft de Apple Watch bij de Amerikaanse Rachel Manalo een probleem aan het hart opgemerkt. Ze was op dat moment zwanger van haar dochter.

Manalo had al rond de 18e week van haar zwangerschap soms last van een versnelde hartslag. Toen ze merkte dat het steeds vaker gebeurde, wist ze dat het een onderliggend probleem kon zijn. Ze is kindercardioloog van beroep en weet dus meer over het hart dan de meeste mensen.

Toen ze 33 weken zwanger was bleef haar verhoogde hartslag maar aanhouden. Ze heeft toen met haar Apple Watch een filmpje van haar hart gemaakt. Een ECG (elektrocardiogram) is een hartfilmpje dat je kunt maken op de Apple Watch Series 4 en nieuwer. Door naar dit filmpje te kijken, kan een arts een beeld krijgen van je hartritme en zien of er onregelmatigheden zijn.

Toen ze een ECG met haar Apple Watch maakte kreeg ze als resultaat ‘Onbeslist’. Volgens Manalo moet je hiermee altijd even bij de dokter langsgaan. In plaats van de normale 60-100 slagen per minuut, was haar hartslag rond de 150. En dat voor meer dan 40 minuten lang.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ze is toen naar het ziekenhuis gegaan waar de dokter zei dat dit soort hartproblemen een hartaanval kan uitlokken als er geen behandeling wordt gestart. Ze zei daarnaast ook dat slimme devices zoals een Apple Watch, Fitbit of OURA-ring een waardevolle bron van informatie (over onder andere het hart) voor artsen kan zijn. De Apple Watch heeft dus indirect haar leven gered.

Ze bleek last te hebben van ‘ventriculaire tachycardie’. Bij deze aandoening ontstaat er een hartritmestoornis in de hartkamers, wat een verhoogde hartslag veroorzaakt. Daarnaast was haar hart natuurlijk ook nog eens dubbel hard aan het werk voor haar baby.

Tijdens week 34 van haar zwangerschap werd haar dochter met een keizersnede geboren. Na haar zwangerschap heeft Manalo nog medicijnen gekregen om haar hartprobleem te behandelen en heeft ze een operatie ondergaan.