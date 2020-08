Apple Watch Series 6: 6 verwachtingen voor Apples nieuwe horloge

Meer gezondheidsfuncties, een vingerafdrukscanner op de zijkant en een grotere accu: dit zijn onze verwachtingen voor de Apple Watch Series 6.

Apple Watch Series 6 verwachtingen

Het belooft een bomvol najaar te worden voor Apple. Naast de introductie van een reeks nieuwe iPhones onthult men medio september ook een nieuw horloge, waar we in dit artikel op vooruit blikken. Dit zijn onze verwachtingen voor de Apple Watch Series 6.

1. Paniekaanvallen voorkomen

Apple ziet de Apple Watch als gezondheidsaccessoire. Die lijnt trekt men met de Series 6 hoogstwaarschijnlijk door. Volgens meerdere bronnen voegt Apple een saturatiemeter aan het horloge toe. Deze is in staat om het zuurstofgehalte in bloed te meten.

Dat is handig, want op die manier kan de Apple Watch 6 bijvoorbeeld waarschuwen voor opkomende paniekaanvallen. De drager krijgt namelijk een melding zodra het zuurstofniveau in het bloed onregelmatigheden gaat vertonen. Ook is een saturatiemeter in staat om over langere perioden inzichten in de stressniveaus van de drager te geven.

2. Touch ID-scanner in Digitale Kroon

Deze hebben we vaker voorbij horen komen bij de Apple Watch, zo ook bij de Series 6. Het nieuwe horloge krijgt volgens het geruchtencircuit een Touch ID-scanner in de Digitale Kroon.

Op die manier kun je de Watch ontgrendelen met een scan van je vingerafdruk, net zoals je bijvoorbeeld bij oudere iPhone-modellen doet, waaronder de iPhone 8. Ook de dit jaar uitgebrachte iPhone SE 2020 heeft een Touch ID-vingerafdrukscanner.

Volgens een Israëlische bron, The Verifier, zou de Series 7 zelfs over Touch ID onder het scherm beschikken. Hierdoor kun je het horloge ontgrendelen door je vinger even kort op het scherm te leggen, waarna de Watch je ‘herkent’.

3. Grotere accu en nog meer waterdicht

Volgens de Indiase website MySmartPrice krijgt de opvolger van de Apple Watch 5 een iets grotere accu. De Series 6 zou een 303,8 mAh-accu hebben, terwijl het huidige horloge op 296 mAh blijft ‘steken’.

Door het achterwege laten van Force Touch-ondersteuning in watchOS 7 zou Apple net wat meer ruimte hebben om een grotere accu in de behuizing te plaatsen. Dankzij deze functie krijg je extra opties tot je beschikking door stevig op het scherm te drukken. Je kunt bijvoorbeeld wijzerplaten direct aanpassen.

De winst is dus een paar mAh. Omdat de toename zo klein is, is het nog maar de vraag of de accuduur van de Series 6 erop vooruitgaat. De Watch heeft volgens Apple zelf een gebruikersduur van 18 uur, dus we verwachten dat het nieuwe model minstens zo lang (of iets langer) meegaat.

Daarnaast zou de waterdichtheid van het Apple-horloge erop vooruitgaan. Momenteel kun je al tot en met 50 meter diepte met het horloge gaan, maar volgens de doorgaans betrouwbare Apple-insider Ming-Chi Kuo doet de Series 6 daar nog een paar meter bovenop. Volgens Kuo gaat de waterdichtheid van het horloge erop vooruit zodat je zelfs zou kunnen scubadiven.

4. Betere processor

De Apple Watch 5 draait op de S5-processor, die net zo snel is als de processor uit de Watch Series 4. Het zou daarom niet meer dan logisch zijn dat Apple dit jaar voor een nieuw, sneller exemplaar gaat: de S6-chip. Er zijn echter nog geen concrete aanwijzingen naar buiten gekomen dat de Series 6 een snellere processor krijgt, dus neem een slag om de arm.

5. Geen micro-led

Het is geen geheim dat Apple achter de schermen druk bezig is met micro-led, een nieuwe schermtechnologie die een hoop voordelen met zich meebrengt. Micro-led is onder meer dunner, energiezuiniger en geeft een helderder beeld dan oled.

Volgens L0vetodream, een anoniem Twitter-account dat regelmatig juiste voorspellingen over onaangekondigde Apple-producten doet, loopt het echter geen storm. Micro-led zou aan de neus van de Series 6 voorbijgaan.

6. Prijs

De Apple Watch Series 6 lijkt grotendeels op dezelfde voet verder te gaan als zijn voorgangers. Er worden wellicht enkele functies toegevoegd, zoals de betere waterdichtheid en saturatiemeter, maar de veranderingen beloven niet revolutionair te zijn.

We verwachten daarom dat de adviesprijs van de Series 6 ongeveer gelijk blijft aan die van de Series 5. Dat betekent het volgende voor de Apple Watch Series 6 prijs:

Apple Watch Series 6 40mm: 449 euro

Apple Watch Series 6 44mm: 479 euro

Onthulling dit najaar

De Apple Watch Series 6 wordt gelijktijdig met de iPhone 12-serie onthuld. Apple schijnt dit jaar maar liefst vier toestellen te onthullen. Naast een instapmodel, de ‘gewone’ iPhone 12, krijgen we waarschijnlijk ook de iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini zien, een compleet nieuw model.

Het grote Apple-evenement vindt meestal in september plaats, al zou het dit jaar ook iets later kunnen worden vanwege het coronavirus. Eerder bevestigde Apple al wel dat de nieuwe telefoons ‘een paar weken later’ dan gebruikelijk in de winkels liggen.

