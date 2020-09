Verrassing! Niet de iPhone 12 wordt op 15 september gepresenteerd, maar we krijgen wel de iPad 2020 en Apple Watch Series 6 te zien. Dat claimt een doorgaans betrouwbare bron.

‘Geen iPhone 12 op 15 september, wel iPad en Apple Watch’

Het gerucht is afkomstig van Mark Gurman, een doorgaans zeer betrouwbare journalist die voor het zakenblad Bloomberg werkt. Gurman geeft aan dat het eerstvolgende Apple-evenement niet het podium is waarop de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini worden aangekondigd.

In plaats daarvan staat de avond in het teken van de Apple Watch Series 6 en iPad (2020). De iPhone 12-telefoons worden volgens Gurman pas in oktober gepresenteerd. Jammer genoeg maakt de Bloomberg-journalist niet duidelijk welke bron hij voor deze claim heeft.

Op basis van ons onderzoek naar de betrouwbaarheid van iPhone-geruchten nemen we Gurman echter wel serieus. De insider deelt namelijk zeer regelmatig juiste informatie over onaangekondigde smartphones.

Zo gaat 15 september er misschien uitzien

Momenteel denkt vrijwel iedereen dat Apple op 15 september de iPhone 12 onthuld, behalve dus Gurman. Mocht hij gelijk hebben, dan staat de avond waarschijnlijk in het teken van de onthulling van de iPad (2020) en Apple Watch Series 6.

Over eerstgenoemde zijn nog vrij weinig geruchten gelekt, maar het lijkt het erop dat de nieuwe tablet krachtiger wordt dan zijn voorganger. Mogelijk heeft de iPad 2020 ook een vernieuwd design met minder dikke schermranden.

De Apple Watch Series 6 is al vaker voorbijgekomen in het geruchtencircuit. Het lijkt erop dat de nieuwe Apple-smartwatch op grotendeels dezelfde, gezonde voet verder gaat als zijn voorgangers. We vermoeden dat de Series 6 bijvoorbeeld een saturatiemeter krijgt om vroegtijdig paniekaanvallen bij de drager te kunnen herkennen.

