De Apple Watch Series 6 heeft een saturatiemeter aan boord om het zuurstofgehalte in je bloed te meten. Zodra deze een opmerkelijke meting doet krijg je een seintje dat er mogelijk iets loos is.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gerucht: Apple Watch Series 6 krijgt saturatiemeter

Dat claimt Digitimes. De Taiwanese publicatie deelt soms juiste voorspellingen over onaangekondigde Apple-apparaten, maar zit er ook geregeld naast. Neem dus een slag om de arm bij dit bericht.

De claim dat de Apple Watch Series 6 een saturatiemeter krijgt komt echter niet uit de lucht vallen. In eerdere versies van watchOS 7 en iOS 14 stonden meerdere verwijzingen naar het bestaan van een sensor om het zuurstofgehalte in je bloed te meten.

“Apple Watch Series 6 krijgt meerdere sensoren om onder meer je slaap, hartslag en zuurstofsaturatie te registeren”, aldus Digitimes. Bij gezonde mensen ligt deze waarde tussen de 95 en 99 procent.

Zodra het gehalte onder een bepaalde waarde duikt krijgt de drager volgens de Taiwanese website een seintje. Hierin wordt uitgelegd dat er mogelijk iets (ernstigs) aan de hand is, en dat het verstandig is om even bij de huisarts langs te gaan.

Mogelijk ook naar eerdere Watches

Het is niet duidelijk of de saturatiemeter exclusief aan de Apple Watch Series 6 -die vermoedelijk dit najaar in de winkels ligt- is voorbehouden, of de functie ook naar eerder uitgebrachte horloges komt, zoals de Apple Watch 5.

In theorie zou de functie namelijk na een software-update geactiveerd kunnen worden. Reparatiewebsite iFixit ontdekte in 2015 al dat Apple Watches de benodigde techniek om een scan van het zuurstofgehalte in je bloed al aan boord hebben. Apple zou de functie simpelweg nooit geactiveerd hebben, al is niet duidelijk waarom.

Op naar september

Dit najaar staat dé grote Apple-show op de kalender. Het bedrijf kondigt vermoedelijk in september naast nieuwe telefoons -de iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max en 12 mini– ook een nieuwe Apple Watch aan. We zijn inmiddels bij de Series 6 aanbeland. Alle tot dusver gelekte geruchten wijzen erop dat dit horloge meer gezondheidsfuncties krijgt. Meld je aan voor de iPhoned-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwe Watch.