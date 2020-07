iPhone 12 mini: 8 verwachtingen voor de gloednieuwe compacte iPhone

Voor het eerst verschijnt in september een vierde iPhone: de kleinere iPhone 12 mini. Maar ondanks het compacte formaat wordt dit een toestel om niet te onderschatten. Dit zijn onze verwachtingen voor de iPhone 12 mini.

iPhone 12 mini-verwachtingen

Met september in zicht is het hoog tijd om de balans op te maken: wat verwachten wij van de vier iPhones die Apple dan onthult? Onze iPhone 12 verwachtingen en iPhone 12 Pro verwachtingen hebben we inmiddels op een rij gezet. Nu volgt misschien wel het meest interessante model: de compacte iPhone 12 mini.

1. Nieuw design en compact formaat

Net als de drie andere iPhones die dit najaar uitkomen, introduceert de iPhone 12 een nieuw design. Deze kun je het beste zien als een mix tussen de iPhone 11 en iPhone 4. Met hardere randen en daardoor een rechthoekiger ontwerp oogt het toestel een beetje als de meest recente iPad Pro’s. Als bijkomend verschil is de iPhone 12 mini een stuk compacter dan we van Apples high-end toestellen gewend zijn.

Met een scherm van 5,4 inch is dit de allereerste kleine iPhone met een voorkantvullend display. Mensen die teleurgesteld waren in de iPhone SE 2020 door het verouderde ontwerp: dit lijkt de iPhone te worden waar je echt op hebt gewacht.

2. 5,4 inch oled-scherm

Zoals gezegd is de iPhone 12 mini een stuk kleiner dan we gewend zijn. Het toestel heeft een 5,4 inch-display, dat op een notch na de hele voorkant van het toestel beslaat. Een flink verschil met het 5,8 inch-scherm dat de iPhone 11 Pro nu heeft dus, waardoor het toestel bijvoorbeeld beter te bedienen is met een hand.

Net als de drie andere iPhone 12-modellen wordt de mini uitgerust met een oled-display, wat hem ook op dat vlak een stuk beter maakt dan de iPhone SE 2020. Wat compacte iPhones betreft is de 12 mini dus duidelijk beter dan de SE 2020, maar dat gaan we ongetwijfeld ook terugzien in de prijs.

3. Dubbele cameralens

De driedubbele cameralens die de iPhone 11 Pro en Pro Max introduceren blijft in 2020 exclusief voor de Pro-modellen. Dat betekent dat de iPhone 12 het samen met de iPhone 12 mini het met een dubbele cameralens moet doen. Net als vorig jaar is er een ultra groothoeklens toegevoegd, waarmee je een veel groter gebied vast kunt leggen.

Daarnaast zal de camera de Nachtmodus ondersteunen, waarmee je veel betere foto’s in het donker maakt. Ook zou de autofocus sterk verbeterd zijn, zodat het toestel minder tijd nodig heeft om scherp te stellen op hetgeen jij wil fotograferen.

4. Prijs: goedkoper dan iPhone 12

Omdat dit de eerste keer is dat Apple een dergelijke compacte high-end smartphone uitbrengt, hebben we ook nog geen prijs van voorgaande toestellen om een inschatting mee te maken. Wat al wel vast staat is dat de iPhone 12 mini een stuk duurder wordt dan de iPhone SE 2020. Dat toestel richt zich met het oudere ontwerp, enkele camera en 4,7 inch-display duidelijk op een doelgroep die vooral op zoek is naar de laagste prijs.

De iPhone 12 mini zal zich richten op de mensen die wel flink wat geld voor een smartphone over hebben, maar simpelweg op zoek zijn naar een krachtig maar handzaam model. Wij verwachten daarom een prijs die net iets onder die van de iPhone 12 zal liggen. Net als de iPhone 11 Pro en Pro Max verwachten we een prijsverschil van rond de honderd euro. Dat zou het volgende betekenen:

iPhone 12 mini 64GB: 709 euro

709 euro iPhone 12 mini 128GB: 759 euro

759 euro iPhone 12 mini 256GB: 879 euro

5. Ondersteuning voor 5G

De iPhone 12-serie zal de eerste zijn die 5G ondersteunt. De geruchten over de details lopen echter flink uiteen. Enerzijds zijn er bronnen die zeggen dat Apple twee versies van de iPhones maakt: één met en één zonder 5G-ondersteuning. Deze zouden ook op andere momenten uitkomen, waarbij de 5G-modellen door de coronacrisis uitgesteld zouden zijn naar november.

De kans op een iPhone 12 mini met 5G-ondersteuning is echter groot. In Nederland hebben we daar voorlopig nog weinig aan, omdat het land nog lang geen 5G-dekking heeft. Dat maakt de smartphone echter wel toekomstbestendig voor het moment dat dit wel het geval is.

6. Draait op A14-chip en iOS 14

De A14-chip en iOS 14 zijn misschien wel de belangrijkste onderdelen van de iPhone 12 mini. De A-serie chips worden door Apple zelf gemaakt en ontwikkeld, waardoor ze naadloos aansluiten op de soft- en hardware. Dat zorgt er al jaren voor dat deze chips keer op keer als beste uit de test komen op het gebied van snelheid, kracht en efficiëntie.

iOS 14 belooft daarnaast een fijne update te worden met de introductie van widgets en verbeteringen aan populaire apps als Muziek en Foto’s. Wij hebben de bèta van iOS 14 inmiddels uitgebreid getest. Lees onze ervaringen in onderstaande preview.

7. Geen oplader of oordopjes in de doos

Verwacht een storm op social media als dit gerucht blijkt te kloppen. Voor het eerst zou Apple de nieuwe iPhone niet meer bundelen met een gratis oplader en setje Lightning-EarPods. Deze accessoires verdwijnen uit de doos en maken plaats voor een stevigere Lightning-naar-usb-c-kabel.

Apple zou dit doen om kosten te besparen, de vraag naar AirPods te laten stijgen en in verband met het milieu. Toch hoeft het niet erg te zijn, als Apple het maar goed aanpakt. In onderstaande opinie leggen we uit hoe.

8. Onthuld in september

Ondanks de coronapandemie en vertragingen die daarmee gepaard gaan, zou Apple naar verwachting de vier 2020 iPhones alsnog in september onthullen. Dat gebeurt traditiegetrouw met een speciaal evenement. Normaal gesproken kun je de iPhone dezelfde week nog pre-orderen, waarna de eerste exemplaren de week erop geleverd worden.

Verschillende geruchten stellen echter dat Apple toch met enige vertraging te maken heeft. Het zou dus goed kunnen dat de iPhone 12 mini pas begin oktober of november verkrijgbaar komt. Even afwachten dus, maar wij houden je hierover uiteraard op de hoogte.

