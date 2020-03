Apple pakt volgend jaar uit. De Watch Series 6 krijgt namelijk een Touch ID-vingerafdrukscanner in de Digitale Kroon. Bij zijn opvolger zou de scanner zelfs onder het scherm zitten.

Gerucht: Apple Watch Series 6 krijgt Touch ID

Dat schrijft The Verifier in samenwerking met YouTube-kanaal iUpdate. De Israëlische website claimt te hebben gesproken met bronnen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het nieuwe horloge, die vermoedelijk pas in 2021 op de markt komt. Apple zou momenteel volop in de weer zijn met de functies van de nieuwe Watch.

De meest opmerkelijke is de vermeende toevoeging van Touch ID, waardoor je de Apple Watch Series 6 kunt ontgrendelen met een vingerafdruk. The Verifier schrijft dat Apple twee mogelijkheden onderzoekt. De eerste manier is om Touch ID toe te voegen aan de Digitale Kroon op de zijkant. Hierdoor kun je het horloge ontgrendelen door kort je vinger op het uitstekende knopje te leggen.

Deze oplossing is echter niet ideaal, want de Digitale Kroon wordt momenteel gebruikt voor het maken van hartfilmpjes. Apple zou daarom overwegen om de Touch ID-scanner onder het scherm te plaatsen. In dat scenario ontgrendel je het horloge door je vinger op het display te leggen.

Interessant, maar onrealistisch

Het tweede scenario klinkt spannend, maar ook onrealistisch. Het is immers lastig om een gevoelige Touch ID-sensor onder een relatief klein scherm als die van de Apple Watch te plaatsen. Mogelijk is de techniek pas haalbaar bij het horloge van volgend jaar, de Apple Watch Series 7.

Ook speculeert de Israëlische site dat watchOS 7 alleen uitkomt voor de Apple Watch Series 3 en nieuwere modellen. De softwareondersteuning voor de Series 2, en oudere modellen, zou dan ook volgend jaar tot een eind komen. Tot slot denkt The Verifier dat de Watch Series 6, die eind dit jaar verschijnt, op grotendeels dezelfde voet verder gaat en weinig vernieuwingen krijgt.

