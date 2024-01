Apple móét iOS 17.4 al snel uitbrengen – dit is waarom

Apple heeft iOS 17.3 pas net uitgebracht, maar we hoeven waarschijnlijk niet lang te wachten op iOS 17.4. Dit is waarom de update snel verschijnt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple werkt aan iOS 17.4

Afgelopen maandag verscheen iOS 17.3, met daarin een aantal nieuwe functies voor je iPhone. Zo is je telefoon na de update beter beschermd tegen dieven met ‘Bescherming voor gestolen apparaat’. Met die functie kunnen persoonlijke en beveiligingsgegevens alleen aangepast worden na ontgrendeling via Face ID of Touch ID. Je iPhone heeft dus net een update gehad, maar iOS 17.4 komt vermoedelijk al snel.

Lees ook: iOS 17.3: zo werkt ‘Bescherming voor gestolen apparaat’

Dat heeft te maken met nieuwe Europese wetgeving, die stelt dat gebruikers ook apps moeten kunnen downloaden buiten de App Store om. Apple heeft daarom tot 6 maart 2024 om het sideloaden van apps toe te staan in iOS en iPadOS. Dat gebeurt vermoedelijk in iOS 17.4 (en iPadOS 17.4), waardoor Apple maar beperkt de tijd heeft om de update uit te brengen. Deze veranderingen komen er dan aan.

Sideloading komt eraan

Apple is dus verplicht om sideloading binnenkort te introduceren. Het is dan mogelijk om apps bijvoorbeeld via Safari op je iPhone te zetten, zonder dat je daar de App Store voor nodig hebt. Op dit moment is het vrijwel alleen mogelijk om apps uit de Store op je iPhone te installeren. Sideloading komt met iOS 17.4 alleen naar Europa, omdat deze aanpassingen het gevolg zijn van nieuwe Europese wetgeving.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Europese wetgeving moet ervoor zorgen dat ook kleine ontwikkelaars een eerlijke kans krijgen bij het aanbieden van hun apps. In de App Store moeten zij een bepaald percentage afstaan aan Apple en bepaald Apple welke apps in de Store worden aangeboden. Vanaf iOS 17.4 is dit dus niet meer het geval, want ontwikkelaars kunnen dan al hun apps via alternatieve online App Stores aanbieden.

Meer veranderingen in iOS 17.4

Het is overigens nog de vraag in hoeverre Apple ontwikkelaars vrij laat bij het aanbieden van apps in iOS 17.4. Bij soortgelijke situaties in de Verenigde Staten vraagt Apple alsnog 27 procent commissie aan ontwikkelaars, ook als de apps niet via de App Store worden geïnstalleerd. Bovendien hanteert het bedrijf daar nog steeds verschillende regels, waardoor ook in Europa straks beperkingen worden verwacht bij sideloading.

Lees ook: Apple verwijdert 2,3 miljoen apps uit de App Store – dit is waarom

Dit is niet de enige verandering die Apple doorvoert in iOS 17.4, want ook Apple’s NFC-chip moet worden opengesteld voor derden. Hierdoor kunnen er meer betaalmethoden worden toegevoegd aan de iPhone, zodat je niet meer beperkt bent tot Apple Pay. Ook dit is het gevolg van Europese wetgeving. Wil je meer weten over het openstellen van de NFC-chip? Lees dan hier meer over de verschillende betaalmethoden!

Wil je meer weten over het downloaden van apps in iOS 17 (zonder App Store)? En altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.