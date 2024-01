iOS 17.3 is uit: deze nieuwe functies komen naar je iPhone

Apple heeft iOS 17.3 uitgebracht! Met de update komen er verschillende nieuwe functies naar je iPhone. Wij zetten ze voor je onder elkaar.

Apple brengt iOS 17.3 uit

Updaten maar! Apple heeft iOS 17.3 uitgebracht, waardoor er weer een aantal nieuwe functies naar je iPhone komt. Het is geen grote update, maar je telefoon is met de nieuwste iOS-versie wel veel beter beveiligd. Ook Apple Music heeft er een handige feature bijgekregen en er zijn nieuwe wallpapers beschikbaar. Dit zijn de nieuwe functies die naar je iPhone komen!

1. Bescherming voor gestolen apparaat

‘Stolen Device Protection‘ komt met iOS 17.3 voor het eerst naar je iPhone. Met de functie, in het Nederlands ‘Bescherming voor gestolen apparaat’, voeg je een extra beveiligingslaag toe aan je iPhone. Als het toestel dan niet in de buurt is van bekende locaties, is Face ID of Touch ID vereist voor toegang tot bepaalde gegevens. Dit is vooral handig als de dief je toegangscode weet, dat is nu niet meer genoeg voor volledige toegang tot je iPhone.

Zo zijn je privégegevens en beveiligingsinstellingen beter beveiligd met Face ID of Touch ID, zodat deze niet zomaar kunnen worden aangepast als je iPhone is gestolen. Met ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ kunnen deze gegevens pas een uur na verificatie via Face ID of Touch ID worden aangepast. Op bekende locaties, zoals je thuis- of werklocatie, is dit niet nodig in iOS 17.3.

2. Gedeelde afspeellijsten in Apple Music in iOS 17.3

Apple Music krijgt er een nieuwe functie bij, want je kunt nu een gedeelde afspeellijst aanmaken bij de muziekdienst. Samen met anderen maak je dan een afspeellijst in Apple Music. Iedereen die meedoet aan de lijst kan nummers toevoegen, verwijderen of de volgorde aanpassen. Deze functie zagen we al in een testversie van iOS 17.2, maar komt met iOS 17.3 voor iedereen beschikbaar.

3. Nieuwe wallpapers

In iOS 17.3 komt er een nieuwe wallpaper naar je iPhone. Deze nieuwe Unity Bloom-achtergrond is ter ere van de zwarte geschiedenis en cultuur, in het kader van de viering van Black History Month. Het gaat om een zwarte achtergrond met daarop kleurrijke bloemen. Met watchOS 10.3 komt er een soortgelijke achtergrond naar je Apple Watch en met iPadOS 17.3 naar je iPad. Zo passen al je Apple-apparaten weer bij elkaar!

4. AirPlay op hotelkamers

Nog een handige functie die met iOS 17.3 naar je iPhone komt is ondersteuning voor AirPlay in hotels. Met AirPlay is het gemakkelijk om snel iets naar je televisie of Mac(Book) te streamen. In hotels is de functie vaak nog niet beschikbaar, maar daar komt met de nieuwste iOS-versie verandering in. Je hoeft dan enkel een QR-code te scannen op de televisie in het hotel, daarna kan het streamen beginnen.

iOS 17.3 nu voor iedereen beschikbaar

Daarnaast heeft Apple in iOS 17.3 verbeteringen doorgevoerd voor crashdetectie, een functie die we alleen terugvinden bij de iPhone 14 en iPhone 15. Deze feature ging nog wel eens onbedoeld af, maar die kans is (nog) kleiner in iOS 17.3. Een andere verandering in de nieuwste iOS-versie is te vinden bij de instellingen van je iPhone. Daar is nu duidelijk te zien hoe lang je apparaat nog verzekerd is met AppleCare.

Apple heeft iOS 17.3 inmiddels voor iedereen uitgebracht, dus je kunt je iPhone nu al updaten. Dat doe je door op je iPhone naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ te gaan en op ‘Werk nu bij’ te tikken. Als je automatisch updaten aan hebt staan is de kans groot dat je iPhone al bijgewerkt is. Ook andere Apple-apparaten hebben een update, zo zijn ook iPadOS 17.3 en watchOS 10.3 uit! Lees hier meer over de nieuwste update van watchOS.

