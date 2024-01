iOS 17.3: zo werkt ‘Bescherming voor gestolen apparaat’

Heb je iOS 17.3 al op je iPhone geïnstalleerd? Dan kun je gelijk de nieuwe functie ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ inschakelen. In dit artikel lees je hoe het werkt!

Bescherming voor gestolen apparaat

Met de functie ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ (Stolen Device Protection), wordt het voor dieven moeilijker om bepaalde acties uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van je Apple ID-wachtwoord. Normaal gesproken kan een dief met alleen je iPhone-wachtwoord het Apple ID-wachtwoord wijzigen en je iPhone wissen, maar Bescherming voor gestolen apparaat voegt Face ID of Touch ID toe als je niet op een vertrouwde locatie bent.

Bescherming voor gestolen apparaat introduceert ook een wachttijd bij het uitvoeren van meer gevoelige acties, zoals het wijzigen van je Apple ID-wachtwoord of je iPhone-wachtwoord. Deze gegevens kunnen nu pas een uur na verificatie via Face ID of Touch ID worden aangepast. Op vertrouwde locaties is dit overigens niet nodig.

De functie inschakelen

Het inschakelen van de functie is na het installeren van iOS 17.3 heel eenvoudig. Dit doe je als volgt:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Face ID en toegangscode’; Voer je toegangscode in; Scrol iets naar beneden en schakel ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ in.

Is de functie eenmaal ingeschakeld, dan is de genoemde wachttijd ook gelijk van toepassing. Dat merk je direct als je de functie weer wilt uitschakelen.

Meer functies in iOS 17.3

Naast Bescherming voor gestolen apparaat worden er met iOS 17.3 meer vernieuwingen toegevoegd. Zo krijgt Apple Music er in iOS 17.3 een nieuwe functie bij. Je kunt nu namelijk een gedeelde afspeellijst aanmaken. Iedereen die meedoet aan de lijst kan nummers toevoegen, verwijderen of de volgorde aanpassen.

Ook AirPlay in hotels wordt mogelijk met iOS 17.3. Je hoeft alleen maar een QR-code te scannen op de televisie in het hotel en vervolgens kun je al je favoriete content naar de tv streamen.

