Nieuw record: deze iPhones kosten nu meer dan 3000 (!) euro

Alsof een iPhone nog niet duur genoeg kon zijn: Apple doorbreekt in 2026 voor het eerst de grens van 3000 euro. Sterker nog, voor de duurste iPhone Duo betaal je maar liefst 3389 euro. En hij is niet de enige.

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Een iPhone van meer dan 3000 euro

We wisten natuurlijk al dat Apple’s Pro-iPhones niet goedkoop zouden worden, maar de prijzen van de grootste opslagvarianten zijn dit jaar wel heel fors. De iPhone 18 Pro met 2 TB opslag kost bijvoorbeeld 2979 euro. Daarmee blijft hij op slechts 21 euro afstand van de magische grens van 3000 euro.

Bij de iPhone 18 Pro Max is Apple zelfs wat minder voorzichtig. De uitvoering met 2 TB opslag kost 3129 euro. Daarmee staat voor het eerst een reguliere Pro-iPhone met een adviesprijs van meer dan 3000 (drieduizend!) euro in de Apple Store.

Dit zijn de vier opvallendste prijzen op een rij:

iPhone 18 Pro 2 TB: 2979 euro (€ 2.979,-);

2979 euro (€ 2.979,-); iPhone Duo 1 TB: 3089 euro;

3089 euro; iPhone 18 Pro Max 2 TB: 3129 euro (€ 3.129,-);

3129 euro (€ 3.129,-); iPhone Duo 2 TB: 3389 euro.

De iPhone Duo spant de kroon

Toch is zelfs de iPhone 18 Pro Max niet de duurste iPhone van 2026. Die twijfelachtige eer gaat naar de nieuwe opvouwbare iPhone Duo. Het toestel begint al bij een stevige 2339 euro voor 256 GB opslag, maar daarna loopt het bedrag razendsnel op.

Voor 512 GB betaal je 2589 euro en bij 1 TB wordt direct de grens van drieduizend euro gepasseerd: die versie kost 3089 euro. Wil je de Duo met de maximale 2 TB opslag, dan vraagt Apple daar maar liefst 3389 euro voor.

Dat is 1050 euro méér dan de goedkoopste iPhone Duo. Om het bedrag nog wat meer in perspectief te plaatsen: drie exemplaren van de iPhone 17 met 256 GB kosten samen 3357 euro. Dat is zelfs 32 euro minder dan één iPhone Duo met 2 TB.

Waarom zijn deze iPhones zo duur?

Een deel van het enorme prijskaartje komt natuurlijk door de hoeveelheid opslag. Tot voor kort was 2 TB op een iPhone uitzonderlijk, maar bij de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max kun je dit jaar voor die enorme hoeveelheid opslag kiezen. Vooral voor gebruikers die veel foto’s en professionele videobeelden lokaal bewaren kan dat van pas komen.

Maar alleen de extra opslag vertelt niet het hele verhaal. Ook de andere uitvoeringen zijn flink duurder geworden. Zo begint de iPhone 18 Pro bij 1479 euro, tegenover 1329 euro voor zijn voorganger. De iPhone 18 Pro Max kost minimaal 1629 euro, waar dat eerder 1479 euro was.

Zelfs verschillende oudere iPhones zijn duurder geworden. De iPhone 17 met 256 GB ging bijvoorbeeld van 969 naar 1119 euro, terwijl de iPhone 17e met dezelfde opslag steeg van 719 naar 869 euro. Een echt goedkope iPhone vinden wordt er dus niet gemakkelijker op.

iPhone 18 Pro met abonnement

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2 TB is voor de meeste mensen overdreven

Gelukkig hoef je natuurlijk geen drieduizend euro neer te leggen voor een nieuwe iPhone. Voor de meeste gebruikers is 2 TB opslag behoorlijk overdreven. Zelfs met 256 of 512 GB heb je al ruimte voor enorm veel apps, foto’s en video’s.

De extreem dure uitvoeringen zijn vooral interessant voor mensen die absoluut de grootste opslag willen of hun iPhone intensief gebruiken voor bijvoorbeeld professionele video. De Pro-modellen kunnen onder meer met ProRes en ProRes RAW overweg, waardoor bestanden bijzonder groot kunnen worden.

Bij de iPhone Duo betaal je daarnaast natuurlijk voor het compleet nieuwe ontwerp. De eerste vouwbare iPhone heeft een 5,4-inch scherm aan de buitenkant en een groot 7,6-inch display wanneer je hem openklapt. Bijzonder is hij dus zeker – goedkoop absoluut niet.

Wanneer kun je ze kopen?

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn sinds vrijdag 18 september verkrijgbaar. Ben je van plan om een van de nieuwe Pro-modellen te kopen? Bekijk dan vooral de actuele aanbiedingen hieronder, want bij providers en webshops hoef je lang niet altijd de volledige Apple-adviesprijs te betalen.

iPhone 18 Pro Max met abonnement

Voor de iPhone Duo moet je iets langer geduld hebben. De opvouwbare iPhone is vanaf 16 oktober om 14.00 uur vooruit te bestellen en ligt vanaf 23 oktober in de winkels. Met prijzen vanaf 2339 euro is het in ieder geval verstandig om ook daar de verschillende aanbiedingen goed met elkaar te vergelijken.

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