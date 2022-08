Project Titan: dit team van grote namen werkt aan de nieuwe Apple Car

De afgelopen jaren worden enorm veel namen in verband gebracht met Project Titan. De hoogste tijd om het team dat aan de Apple Car werkt eens uit te lichten. iPhoned vertelt je alles wat je moet weten!

‘Geheime Project Titan lijkt Apple Car te zijn’

Apple heeft de afgelopen jaren een team opgebouwd rondom Project Titan of in de volksmond: Apple Car. Elektrisch (en autotoom rijden) is dé toekomst van de auto-industrie. Grote kans dat een auto hét volgende nieuwe product gaat worden van de Apple. De Apple Car kan de ultieme Apple-ervaring worden, maar welk team is verantwoordelijk voor de Apple Car?

Apple Car heeft een team aan sterren

Project Titan wordt geleid door Kevin Lynch. Deze is naast Adobe Flash verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de populaire Apple Watch en heeft zich met name ontfermt over de veelgebruikte gezondheidsmeters in deze smartwatch. Onder deze projectleider zien we een team met een indrukwekkende achtergrond.

Zo zijn er meerdere oud-medewerkers van Tesla weggeplukt om zich bij het team van Apple Car te voegen. Onder andere Christopher Moore, die bij Tesla het Autopilot-team leidde, zou bij Project Titan zich ontfermen over het autonome karakter van de Apple Car.

Onlangs is volgens Forbes ook voormalig Lamborghini-veteraan, Luigi Taraborrelli, in dienst genomen. Deze man heeft twee decennia ervaring bij de Italiaanse supercar-fabrikant als hoofd-onderzoeker voor chassis en aerodynamica.

Als laatste weten we via geruchten dat er oud-werknemers van andere grote auto-fabrikanten zijn aangenomen. Zo specialiseerde Manfred Harrer zich bij Porsche op het design en moet hij nu de Apple Car gaan vormgeven. Daarnaast zijn er een aantal ingenieurs bij Mercedes vertrokken om bij Project Titan aan de slag te gaan.

Al met al is het team rondom de Apple Car gevuld met ervaren werklieden uit de auto- én tech-industrie. Apple lijkt de zelfrijdende elektrische auto ook echt serieus te nemen. Wanneer we meer gaan horen van de Apple Car is echter nog een groot mysterie.

‘Team was tijdelijk opgeheven, herstart succesvol’

Hoe ver is de Apple Car nu echt, want het Apple Car-team was tijdelijk opgeheven om de 2025-deadline te halen. Lynch en Project Titan hebben daarnaast volgens bekende Apple-analisten last van het wereldwijde chiptekort.

Apple Car moet een auto voor de massa worden. Apple zou inmiddels al een ‘revolutionaire accu‘ hebben. Deze zorgt ervoor dat deze Apple Car verder en sneller kan rijden dan bijvoorbeeld de huidige modellen van Tesla. Ook gaan er geruchten dat de LiDAR-scanner in de nieuwste iPhone’s een test is voor de techniek in de zelfrijdende auto’s. Totdat we écht nieuws horen, blijft het speculeren.

