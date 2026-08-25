iPhone 18 Pro (Max) wordt duurder (maar er is ook goed nieuws)

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max worden waarschijnlijk duurder. Toch is er ook goed nieuws en dat heeft te maken met Samsung en Google.

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iPhone 18 Pro (Max) wordt duurder

Als er ergens van uit kunt gaan, dan is het wel dat de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max duurder worden dan hun voorgangers. Ze komen volgende maand op de markt, samen met de vouwbare iPhone Ultra. We weten nog niet hoe groot de prijsstijging zal zijn, maar volgens de laatste geruchten is het misschien toch minder erg dan het lijkt.

iPhone 18 Pro

De productiekosten van de iPhone 18 Pro zijn flink gestegen. Vooral geheugen en opslag zijn duurder geworden, terwijl Apple voor de nieuwe iPhone ook verschillende andere hardware-upgrades in petto heeft. Daardoor werd er eerder rekening mee gehouden dat de iPhone 18 Pro (Max) zeker een paar honderd euro duurder zou worden.

Volgens recente informatie van Bloomberg-journalist Mark Gurman lijkt Apple de prijsstijging toch beperkt te houden. Hij verwacht een verhoging van niet meer dan 100 dollar ten opzichte van de voorganger. Als dat klopt, is het toch best wel een meevaller vergeleken met de eerdere geruchten.

Google Pixel 11

Samsung en Google

Apple zou voor deze prijsstrategie goed naar de concurrentie hebben gekeken. Samsung en Google hebben hun nieuwste smartphones (de Galaxy S26 en de Pixel 11) eveneens duurder gemaakt, mede door de hogere kosten voor onderdelen. Bij beide fabrikanten kwam de prijsstijging volgens Gurmans informatie uit op ongeveer 100 dollar.

Apple zou dus een vergelijkbare verhoging kunnen doorvoeren zonder dat de iPhone 18 Pro meteen extreem duurder wordt. Sterker nog: Apple lijkt een deel van de hogere productiekosten zelf op te vangen. Dat is goed nieuws als je een nieuwe iPhone wilt aanschaffen.

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Hoeveel duurder de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max gaan worden, blijft natuurlijk nog even afwachten. Apple maakt de nieuwe prijzen bekend tijdens het volgende Apple-event. Dat vindt vermoedelijk plaats op woensdag 9 september. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!