Deze 5 functies komen naar de Apple Watch Series 12 – en dit is wanneer

De Apple Watch Series 12 wordt vrijwel zeker onthuld tijdens het jaarlijkse iPhone-event in september – hier zijn 5 functies die eraan komen.

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Deze 5 functies komen naar de Apple Watch Series 12

Apple heeft het ontwerp sinds de Apple Watch Series 10 uit 2024 niet meer aangepast, en ook voor de Series 12 wordt geen nieuw uiterlijk verwacht. Daarmee blijft dezelfde behuizing waarschijnlijk voor het derde jaar op rij in gebruik. Dat past bij Apples gebruikelijke cyclus, waarbij een ontwerp doorgaans drie generaties meegaat. Hier zijn 5 functies en verbeteringen die je wel kunt verwachten op de Apple Watch Series 12:

1. Nieuwe chip

De grootste vernieuwing zit waarschijnlijk aan de binnenkant en dat is een nieuwe chip, waarschijnlijk de S11. De huidige S10-chip is functioneel grotendeels gelijk aan de S9 uit 2023, waardoor de Series 12 voor het eerst in jaren weer eens een grotere stap zou kunnen maken.

2. Langere batterijduur

Apple zou bovendien de batterijduur willen verbeteren. Volgens geruchten krijgt de Apple Watch Series 12 een grotere batterij, maar ook efficiëntieverbeteringen van de nieuwe chip kunnen zorgen voor een langere batterijduur. De huidige Series 11 houdt het volgens Apple maximaal 24 uur vol.

3. Meer gezondheidsfuncties

Ook op het gebied van gezondheid en sport staan voor de Series 12 verbeterde functies op de planning. Zo zijn er geruchten over een nieuwe functie voor bloeddrukmeldingen, al moet daarvoor nog goedkeuring van de Amerikaanse toezichthouder FDA worden verkregen. Daarnaast zou een duurder model mogelijk ook verbeterde sensoren krijgen.

4. Keramisch

Een opvallende comeback is de keramische behuizing. Apple gebruikte dit materiaal voor het laatst in 2020. Volgens recente geruchten keert de luxe uitvoering weer terug met de komst van de Apple Watch Series 12.

5. Nieuwe kleuren en bandjes

Tot slot zou Apple nieuwe kleuren en bandjes introduceren. Een compleet nieuw ontwerp hoeven we niet te verwachten, want de behuizing blijft volgens de huidige geruchten grotendeels hetzelfde. Nieuwe kleuren en bandjes kunnen de uitstraling van de Apple Watch echter wel veranderen.

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Apple presenteert de Apple Watch Series 12 naar verwachting tijdens het iPhone-event in september 2026, samen met onder meer de Apple Watch Ultra 4. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!