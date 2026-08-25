Verrassend: Apple kondigt dit nieuwe product al sneller aan dan je denkt

We verwachten natuurlijk nieuwe producten tijdens het Apple-event in september, maar Apple brengt een ander product mogelijk nóg sneller uit.

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Apple kondigt dit nieuwe product sneller aan

Volgens Mark Gurman van Bloomberg werkt Apple momenteel aan een nieuwe versie van de Mac mini, die mogelijk al de komende dagen wordt aangekondigd. Dat is best opvallend, want de meeste nieuwe producten van Apple verwachten we pas over enkele weken. Bovendien is het de eerste vernieuwing van de Mac mini in bijna twee jaar.

Nieuwe Mac mini met M5 of M6?

Apple zou verschillende versies van de nieuwe Mac mini hebben getest. Daarbij gaat het om modellen met een M5- en met een M6-chip. Welke processor uiteindelijk in de nieuwe Mac mini zit, is nog niet duidelijk. Dat is opmerkelijk, aangezien Apple voor een nieuwe iMac naar verluidt al voor de M6 heeft gekozen.

Dat het nieuwe product sneller verschijnt dan de rest, heeft mogelijk ook te maken met de grote vraag naar de Mac mini. Steeds meer gebruikers willen AI-toepassingen lokaal draaien, waardoor de vraag naar krachtige, compacte Macs ook steeds verder toeneemt. Tegelijkertijd kampt Apple momenteel met lange levertijden voor de Mac mini. Overigens is het mogelijk ook het laatste nieuwe product dat Tim Cook als CEO introduceert, omdat zijn vertrek op 1 september wordt verwacht.

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Mac mini krijgt Amerikaanse productie

Apple heeft ook aangekondigd dat de Mac mini later dit jaar in een fabriek in Houston wordt geproduceerd. Daar worden ook AI-servers van Apple gemaakt. Het is nog niet helemaal duidelijk of de Mac mini die binnenkort verschijnt dezelfde uitvoering is als de Mac mini die later in Houston wordt geproduceerd.

Verder komt er nog veel meer aan. Apple werkt volgens Gurman ook aan een nieuwe iMac en een instapmodel MacBook Pro met M6-chip. De grootste Mac-vernieuwing is een MacBook Pro met touchscreen, OLED-scherm en een compleet nieuw ontwerp. Die verschijnt waarschijnlijk in 14- en 16-inch uitvoeringen. De MacBook Neo krijgt pas in 2027 een opvolger. Die MacBook Neo 2 zou een A19 Pro-chip, 12 GB werkgeheugen en nieuwe kleuren krijgen.

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