AirPods 5 komen er al heel snel aan: dit is de verwachte releasedatum

Maurice Snijders
Maurice Snijders
25 augustus 2026, 14:04
2 min leestijd
AirPods 5 komen er al heel snel aan: dit is de verwachte releasedatum

Apple lijkt niet lang te wachten met de introductie van de AirPods 5, waarvan mogelijk twee versies verschijnen – zo snel kun je ze verwachten.

Lees verder na de advertentie.

AirPods 5 komen er al heel snel aan

Volgens Mark Gurman van Bloomberg is Apple van plan om twee nieuwe modellen van de AirPods 5 uit te brengen. De onthulling is mogelijk al op woensdag 9 september, de datum waarop we ook het grote iPhone-event van Apple verwachten.

airpods 5 snel

Twee nieuwe versies

Net als bij de huidige generatie zou Apple voor de AirPods 5 weer twee varianten voorbereiden. We verwachten dan ook een reguliere versie zonder actieve ruisonderdrukking (ANC) en een luxere variant die wel over ANC beschikt. Daarmee volgt Apple dezelfde strategie als bij de AirPods 4.

Wat er precies nieuw is aan de AirPods 5 is voorlopig nog een groot vraagteken. Apple heeft nog geen functies of specificaties aangekondigd. Ook is niet duidelijk of het ontwerp flink verandert. De AirPods 4 verschenen in september 2024, waardoor een opvolger na ongeveer twee jaar niet helemaal onverwacht is.

Al gelekt

Er zijn inmiddels wel aanwijzingen dat de nieuwe oordopjes daadwerkelijk bestaan. In de code van de macOS 26.7 Release Candidate zijn eerder deze maand verwijzingen naar de AirPods 5 gevonden. Dat maakt een aankondiging op korte termijn een stuk aannemelijker.

Over de prijs is nog niets bekend. De huidige AirPods 4 kosten bij Apple 149 euro, terwijl de versie met actieve ruisonderdrukking 199 euro kost. Waarschijnlijk blijven de AirPods 5 in dezelfde prijsklasse, maar daarover is nog geen betrouwbare informatie. De AirPods 5 zijn overigens niet hetzelfde product als de veelbesproken AirPods met camera’s waar we eerder over schreven. Die worden inmiddels pas in 2027 verwacht.

airpods 5 snel

Als Apple inderdaad voor 9 september kiest, hoeven we dus nog maar ongeveer twee weken te wachten op de volgende generatie AirPods. Wil je in de tussentijd niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Apple audio en tv Apple

Bekijk ook

Verrassend: Apple kondigt dit nieuwe product al sneller aan dan je denkt

Verrassend: Apple kondigt dit nieuwe product al sneller aan dan je denkt

Vandaag 9:46

iPad mini 2026 krijgt 4 grote upgrades (mét een bijzondere primeur)

iPad mini 2026 krijgt 4 grote upgrades (mét een bijzondere primeur)

Vandaag 9:55

iOS 27 bèta 7 is uit: wanneer komt de definitieve update naar je iPhone?

iOS 27 bèta 7 is uit: wanneer komt de definitieve update naar je iPhone?

Vandaag 8:55

Deze populaire iPhone-functie komt eindelijk naar CarPlay – en dit is wanneer

Deze populaire iPhone-functie komt eindelijk naar CarPlay – en dit is wanneer

Gisteren 15:06

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren