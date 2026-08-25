AirPods 5 komen er al heel snel aan: dit is de verwachte releasedatum

Apple lijkt niet lang te wachten met de introductie van de AirPods 5, waarvan mogelijk twee versies verschijnen – zo snel kun je ze verwachten.

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AirPods 5 komen er al heel snel aan

Volgens Mark Gurman van Bloomberg is Apple van plan om twee nieuwe modellen van de AirPods 5 uit te brengen. De onthulling is mogelijk al op woensdag 9 september, de datum waarop we ook het grote iPhone-event van Apple verwachten.

Twee nieuwe versies

Net als bij de huidige generatie zou Apple voor de AirPods 5 weer twee varianten voorbereiden. We verwachten dan ook een reguliere versie zonder actieve ruisonderdrukking (ANC) en een luxere variant die wel over ANC beschikt. Daarmee volgt Apple dezelfde strategie als bij de AirPods 4.

Wat er precies nieuw is aan de AirPods 5 is voorlopig nog een groot vraagteken. Apple heeft nog geen functies of specificaties aangekondigd. Ook is niet duidelijk of het ontwerp flink verandert. De AirPods 4 verschenen in september 2024, waardoor een opvolger na ongeveer twee jaar niet helemaal onverwacht is.

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Al gelekt

Er zijn inmiddels wel aanwijzingen dat de nieuwe oordopjes daadwerkelijk bestaan. In de code van de macOS 26.7 Release Candidate zijn eerder deze maand verwijzingen naar de AirPods 5 gevonden. Dat maakt een aankondiging op korte termijn een stuk aannemelijker.

Over de prijs is nog niets bekend. De huidige AirPods 4 kosten bij Apple 149 euro, terwijl de versie met actieve ruisonderdrukking 199 euro kost. Waarschijnlijk blijven de AirPods 5 in dezelfde prijsklasse, maar daarover is nog geen betrouwbare informatie. De AirPods 5 zijn overigens niet hetzelfde product als de veelbesproken AirPods met camera’s waar we eerder over schreven. Die worden inmiddels pas in 2027 verwacht.

Als Apple inderdaad voor 9 september kiest, hoeven we dus nog maar ongeveer twee weken te wachten op de volgende generatie AirPods. Wil je in de tussentijd niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!