iPad mini 2026 krijgt 4 grote upgrades (mét een bijzondere primeur)

De iPad mini 2026 krijgt maar liefst vier grote upgrades en het lijkt erop dat de tablet een bijzondere primeur krijgt. Deze veranderingen kun je verwachten!

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iPad mini 2026

Er komt een nieuwe generatie van de iPad mini aan! Apple werkt aan de achtste generatie van de iPad mini, die volgens geruchten nog dit jaar verschijnt. De iPad mini 2026 krijgt vooral onder de motorkap een aantal belangrijke upgrades. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman zorgt één van die verbeteringen voor een bijzondere primeur bij de iPad mini. Deze nieuwe functies kun je verwachten!

1. Nieuwe chip

De belangrijkste upgrade bij de iPad mini 2026 wordt de nieuwe processor. Apple kiest naar verluidt voor de A19 Pro- of de A20 Pro-chip. Met deze chip wordt de kleine iPad weer sneller en energiezuiniger. Voordeel van de nieuwe processor is het werkgeheugen, want de A19 Pro- en de A20 Pro-chip komen standaard met 12 GB RAM. Bij de huidige iPad mini is dat nog 8 GB, waardoor de nieuwe generatie minder moeite heeft met het verwerken van meerdere taken op hetzelfde moment.

2. Oled-scherm

Het scherm van de iPad mini krijgt eveneens een grote upgrade in 2026. De iPad mini krijgt voor het eerst een oled-scherm. Bij de iPad mini 2024 (en eerder) is dat nog een lcd-scherm. Het nieuwe oled-scherm van de iPad mini heeft meerdere voordelen. Zo zijn kleuren helderder, zijn er diepere zwarttinten en hebben oled-schermen een bredere kijkhoek. Op de iPad mini 2026 zien series, films, foto’s en video’s er dus veel beter en realistischer uit.

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3. Verbeterde speakers

Naast het scherm geeft Apple de speakers van de iPad mini een upgrade in 2026. Volgens geruchten heeft Apple een nieuw speakersysteem ontworpen, waarvoor geen gaten in de behuizing meer nodig zijn. Het is nog niet bekend hoe dit nieuwe systeem precies werkt, zo hebben de speakers in de iPhone een ander ontwerp. Als de geruchten kloppen krijgt de iPad mini 2026 een uniek speakersysteem dat we nog niet eerder bij een Apple-apparaat hebben gezien.

4. Waterbestendige behuizing

De nieuwe speakers bij de iPad mini 2026 zorgen naar verluidt voor een bijzondere primeur, want ze maken de kleine tablet waterbestendig. Het nieuwe speakersysteem werkt zonder gaten, waardoor de iPad mini minder plekken heeft die gevoelig zijn voor waterschade. De iPhone beschikt al langer over een IP68-rating, dat betekent dat het apparaat langere tijd onder water moet overleven. Het is nog niet bekend welke IP-rating de iPad mini 2026 krijgt, maar de tablet wordt in ieder geval beter beschermd tegen waterschade.

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Release van de iPad mini 2026

De iPad mini 2026 krijgt vier grote upgrades, waaronder een bijzondere primeur. Op dit moment is nog geen enkele iPad voorzien van een waterbestendige behuizing. Daar komt bij de volgende iPad mini mogelijk verandering in, waardoor je de tablet ook in de buurt van water zonder zorgen kunt gebruiken. Dat is een logische stap voor Apple, omdat de iPad mini ook onder zakelijke gebruikers heel populair is. Hoe meer omgevingen de iPad mini aankan, hoe vaker bedrijven voor de kleine iPad zullen kiezen.

We hoeven niet lang meer te wachten op de iPad mini 2026, want de tablet wordt in oktober al verwacht. Het is nog onbekend welke prijs de volgende generatie van de iPad mini krijgt. Apple heeft de prijzen van veel apparaten verhoogd en het nieuwe oled-scherm is duurder om te fabriceren. De kans is dus groot dat je meer betaalt voor de iPad mini 2026 dan voor de iPad mini 2024. Ben je benieuwd hoeveel je nu betaalt voor de iPad mini? Bekijk hier de laagste prijzen: