AirPods Max vs Sony WH-1000XM5: twee beste koptelefoons vergeleken

De Apple AirPods Max is een van de beste koptelefoons, maar Sony zit niet stil en heeft onlangs de nieuwe WH-1000XM5 uitgebracht. iPhoned vergelijkt beide top-of-the-line headphones met elkaar.

Apple AirPods Max vs Sony WH-1000XM5

Wanneer je de oordopjes van Apple helemaal niets vindt, ben je al snel aangewezen op de AirPods Max. Tenminste, als je een koptelefoon van Apple wilt. Onlangs heeft Sony echter de WH-1000XM5 uitgebracht. Is dit misschien een goed alternatief voor de AirPods Max? Wij nemen een kijkje.

AirPods Max: de ultieme Apple-koptelefoon

De AirPods Max is een draadloze koptelefoon die je over je oren plaats. Aan de zijkant van de AirPods Max zit een grote knop en een Digital Crown. De kroon ken je misschien wel van de Apple Watch.

Door aan de Digital Crown te draaien regel je het volume en je opent Siri door de knop ingedrukt te houden. Maar je kunt natuurlijk ook ‘Hé, Siri’ roepen. Met de grote knop zet je de geluidsonderdrukking aan of uit.

Sony WH-1000XM5: opvolger van een populaire bekende

De nieuwste koptelefoon van Sony is de opvolger van de populaire (en inmiddels twee jaar oude) WH-1000XM4. De Sony-headset heeft een nieuw design gekregen en de hoofdband is nu ‘traploos’ te verstellen. Bij voorgaande versies hoorde (en voelde) je nog een klik.

Net als de AirPods Max heeft Sony ook een aantal knoppen aan de zijkant, maar de volume (en muziekbesturing) regel je op een andere manier. De WH-1000XM5 heeft namelijk een aanraakgevoelige besturing in oorschelp. Veeg je met je vinger op de rechter-oorschelp naar boven om het geluid harder te zetten. Twee keer tikken is pauzeren en als je naar voren veegt ga je naar het volgende nummer.

Geluidsonderdrukking en transparantiemodus

De AirPods Max en de Sony WH-1000XM5 hebben beide geluidsonderdrukking (noise cancelling). Daarnaast hebben ze ook alletwee een transparantiemodus (transparancy mode). Zoals de naam al doet vermoeden zorgt deze stand ervoor dat je wél hoort wat er om je heen gebeurt, zelfs wanneer je muziek aan het luisteren bent.

Eenvoudig koppelen met meerdere apparaten

De WH-1000XM5 kun je met twee apparaten tegelijk verbinden, zoals je laptop en smartphone. Luister je bijvoorbeeld muziek op je laptop en komt er een telefoongesprek binnen, dan tik je simpelweg op de Sony-koptelefoon om naar je smartphone te schakelen.

Het koppelen van de AirPods Max gaat zoals je onder andere van de AirPods 3 gewend bent. Wanneer je op verschillende Apple-apparaten met je Apple ID bent ingelogd, maken je AirPods Max automatisch verbinding met het apparaat waar je op dat moment mee bezig bent. Ben je bijvoorbeeld net klaar met een telefoongesprek op je iPhone en ga je achter je Mac zitten om naar wat muziek te luisteren? Dan schakelt de AirPods Max automatisch over.

Overigens kun je de koptelefoon van Sony ook nog op de oude manier aansluiten. Hij heeft namelijk nog een koptelefoonaansluiting. De AirPods Max heeft die niet, maar je kunt wel een speciaal verloopstekkertje (Lightning-naar-mini-jack-audiokabel) kopen voor 39 euro.

Spatial Audio en 360 Reality Audio

De AirPods Max heeft ondersteuning voor Dolby Atmos-geluid. Dit betekent dat het mogelijk is om films te kijken met surround sound, waarbij het geluid dus om je heen beweegt. De ‘Spatial Audio’-functie houdt er ook rekening mee als je je hoofd beweegt, zodat het geluid automatisch wordt aangepast. Apple Music heeft uiteraard ook (bij sommige nummers) ondersteuning voor dit ruimtelijk geluid.

De Sony WH-1000XM5 heeft net als de AirPods Max ook een soort van Spatial Audio. Alleen Sony noemt dit 360 Reality Audio. De muziekstreamingdienst waar je naar wilt luisteren moet wel ondersteuning hebben voor dit muziekformaat. Onder andere Amazon Music Unlimited en Deezer hebben dat.

Accuduur: meer dan genoeg luisterplezier

Apple claimt dat de AirPods Max een accuduur van 20 uur heeft, ook wanneer je actieve ruisonderdrukking aan hebt staan. Zodoende moet je de koptelefoon ruim twee werkdagen op één volle accu kunnen gebruiken. Is ‘ie bijna leeg? Dan leg je ‘m in de standaard bijgeleverde Smart Case. Zodra de AirPods Max hierin zit schakelt hij over naar een energiebesparende stand.

Bij de Sony kun je op een volle lading (met bluetooth en noise cancelling ingeschakeld) tot 30 uur de headset gebruiken. Zet je de ruisonderdrukking uit, dan gaat de koptelefoon nog ietsjes langer mee. Ook heeft hij een snellaadfunctie: drie minuten opladen is genoeg voor drie uur luistertijd. Leg je de headset tien minuten aan het stroom, dan kun je weer vijf uur lang muziek luisteren.

Kleuren: het oog wilt ook wat

Bij de AirPods Max heb je wat meer keuze als je een kek kleurtje wilt. De AirPods Max is beschikbaar in vijf vrolijke kleuren: groen, hemelsblauw, spacegrijs, roze en zilver. De Sony WH-1000XM5 verschijnt slechts in twee kleuren: zwart en zilver.

Prijzen van de AirPods Max en Sony WH-1000XM5

De Sony WH-1000XM5 heeft een adviesprijs van 420 euro. En is sinds kort te koop bij de verschillende webshops.

De AirPods Max had een adviesprijs van 629 euro, maar is inmiddels een stuk goedkoper te krijgen. Wij hebben de beste prijzen al voor je opgezocht in onze prijsvergelijker hieronder!

